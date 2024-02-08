Общество В Екатеринбург не пропустили 4 килограмма ресниц 09 февраля 2024 в 09:57 Размер текста - 17 + Незаконную партию изъяли в аэропорту Кольцово (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбург пытались нелегально ввезти четыре килограмма ресниц для наращивания. Жительницу Самары, которая прилетела из Гоа, в аэропорту Кольцово остановили таможенники, рассказали URA.RU в Уральском таможенном управлении (УТУ). «Женщина объяснила таможенникам, что везла ресницы, щетки, патчи и клей по просьбе своей подруги, которая занимается бизнесом в сфере красоты. Очевидно, что это коммерческая партия, ее необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции», — рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик. Против женщины было возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъяли. «После завершения административного расследования и вынесения решения она сможет забрать товары и продекларировать их в соответствии с действующим законодательством», — добавили в УТУ. В Екатеринбург пытались нелегально ввезти четыре килограмма ресниц для наращивания. Жительницу Самары, которая прилетела из Гоа, в аэропорту Кольцово остановили таможенники, рассказали URA.RU в Уральском таможенном управлении (УТУ). «Женщина объяснила таможенникам, что везла ресницы, щетки, патчи и клей по просьбе своей подруги, которая занимается бизнесом в сфере красоты. Очевидно, что это коммерческая партия, ее необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции», — рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик. Против женщины было возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъяли. «После завершения административного расследования и вынесения решения она сможет забрать товары и продекларировать их в соответствии с действующим законодательством», — добавили в УТУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям