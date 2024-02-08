08 февраля 2024

В Екатеринбург не пропустили 4 килограмма ресниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача контрафактных товаров детским домам города и области. Екатеринбург, досмотр, таможня, контрафакт, таможенный контроль, таможенная служба, таможенник
Незаконную партию изъяли в аэропорту Кольцово (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург пытались нелегально ввезти четыре килограмма ресниц для наращивания. Жительницу Самары, которая прилетела из Гоа, в аэропорту Кольцово остановили таможенники, рассказали URA.RU в Уральском таможенном управлении (УТУ).

«Женщина объяснила таможенникам, что везла ресницы, щетки, патчи и клей по просьбе своей подруги, которая занимается бизнесом в сфере красоты. Очевидно, что это коммерческая партия, ее необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции», — рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Против женщины было возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъяли. «После завершения административного расследования и вынесения решения она сможет забрать товары и продекларировать их в соответствии с действующим законодательством», — добавили в УТУ.

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В Екатеринбург пытались нелегально ввезти четыре килограмма ресниц для наращивания. Жительницу Самары, которая прилетела из Гоа, в аэропорту Кольцово остановили таможенники, рассказали URA.RU в Уральском таможенном управлении (УТУ). «Женщина объяснила таможенникам, что везла ресницы, щетки, патчи и клей по просьбе своей подруги, которая занимается бизнесом в сфере красоты. Очевидно, что это коммерческая партия, ее необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции», — рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик. Против женщины было возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъяли. «После завершения административного расследования и вынесения решения она сможет забрать товары и продекларировать их в соответствии с действующим законодательством», — добавили в УТУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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