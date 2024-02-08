В Екатеринбург не пропустили 4 килограмма ресниц

В Екатеринбург пытались нелегально ввезти четыре килограмма ресниц для наращивания. Жительницу Самары, которая прилетела из Гоа, в аэропорту Кольцово остановили таможенники, рассказали URA.RU в Уральском таможенном управлении (УТУ).
«Женщина объяснила таможенникам, что везла ресницы, щетки, патчи и клей по просьбе своей подруги, которая занимается бизнесом в сфере красоты. Очевидно, что это коммерческая партия, ее необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции», — рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
Против женщины было возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъяли. «После завершения административного расследования и вынесения решения она сможет забрать товары и продекларировать их в соответствии с действующим законодательством», — добавили в УТУ.
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