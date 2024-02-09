Медведев объяснил свою ненависть к новому главкому ВСУ

Медведев заявил, что испытывает ненависть к главкому ВСУ Сырскому
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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что презирает западные страны Фото:
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что испытывает чувство ненависти и презрения, смотря на биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского. По его словам, эти чувства возникают из-за всех, кто причастен к развалу СССР, а также из-за западных стран, которые толкнули русский народ к конфликту.

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«Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что испытывает чувство ненависти ко всем, кто причастен к развалу СССР, в результате которого исчезла огромная страна.

Медведев также презирает западные страны, которые толкали народы России и Украины к гражданскому конфликту. Кроме того, он испытывает чувство омерзения к человеку, который был офицерам, а стал предателем и служит нацистам.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Это произошло после увольнения Валерия Залужного. Чем известен новый глава украинской армии — в материале URA.RU.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что испытывает чувство ненависти и презрения, смотря на биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского. По его словам, эти чувства возникают из-за всех, кто причастен к развалу СССР, а также из-за западных стран, которые толкнули русский народ к конфликту. «Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что испытывает чувство ненависти ко всем, кто причастен к развалу СССР, в результате которого исчезла огромная страна. Медведев также презирает западные страны, которые толкали народы России и Украины к гражданскому конфликту. Кроме того, он испытывает чувство омерзения к человеку, который был офицерам, а стал предателем и служит нацистам. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Это произошло после увольнения Валерия Залужного. Чем известен новый глава украинской армии — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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