Политика Медведев объяснил свою ненависть к новому главкому ВСУ Медведев заявил, что испытывает ненависть к главкому ВСУ Сырскому 09 февраля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев заявил, что презирает западные страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что испытывает чувство ненависти и презрения, смотря на биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского. По его словам, эти чувства возникают из-за всех, кто причастен к развалу СССР, а также из-за западных стран, которые толкнули русский народ к конфликту. Новость по теме Что известно о новом главкоме ВСУ Сырском «Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что испытывает чувство ненависти ко всем, кто причастен к развалу СССР, в результате которого исчезла огромная страна. Медведев также презирает западные страны, которые толкали народы России и Украины к гражданскому конфликту. Кроме того, он испытывает чувство омерзения к человеку, который был офицерам, а стал предателем и служит нацистам. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Это произошло после увольнения Валерия Залужного. Чем известен новый глава украинской армии — в материале URA.RU. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что испытывает чувство ненависти и презрения, смотря на биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского. По его словам, эти чувства возникают из-за всех, кто причастен к развалу СССР, а также из-за западных стран, которые толкнули русский народ к конфликту. «Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что испытывает чувство ненависти ко всем, кто причастен к развалу СССР, в результате которого исчезла огромная страна. Медведев также презирает западные страны, которые толкали народы России и Украины к гражданскому конфликту. Кроме того, он испытывает чувство омерзения к человеку, который был офицерам, а стал предателем и служит нацистам. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Это произошло после увольнения Валерия Залужного. Чем известен новый глава украинской армии — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям