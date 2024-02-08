Что известно о новом главкоме ВСУ Сырском

Зеленский назначил новым главкомом ВСУ генерал-полковника Сырского

09 февраля 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Сырский командовал украинскими войсками в боях под Артемовском Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Владимир Зеленский назначил главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Это произошло после увольнения Валерия Залужного. URA.RU рассказывает, чем известен новый глава украинской армии. Военная карьера Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Киржачского района Владимирской области. В 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а после переехал на Украину. В 1996 году он с отличием завершил обучение в Академии ВСУ, а в 2005 году с золотой медалью окончил Национальную академию обороны. Военную карьеру Сырский начал в 1986 году командиром мотострелкового взвода. С 1993 года командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве (Харьковская область), а после стал командиром полка этой же дивизии. В 2000—2002 годах был начальником штаба и первым заместителя командира 72-й отдельной механизированной дивизии ВСУ в Киевской области, а затем возглавил ее, где дослужился до генерал-майора. В 2007 году Сырский был назначен на должность начальника штаба — первым заместителем командующего Объединенным оперативным командованием ВСУ. Затем, в 2011—2012 годах был первым замначальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ. После занимал должность первого замначальника Главного командного центра ВСУ и курировал сотрудничество с НАТО, в частности представлял украинскую сторону на переговорах по приведению ВСУ к стандартам альянса. Боевой опыт Сырский участвовал в операциях под Дебальцево, в Углегорске, селах Редкодуб и Логвиново. Под его командованием во время вывода украинских войск из окружения в Дебальцево находилось 4,5 тысячи солдат. Сырский сформировал группу «Барс», которая и прикрывала отход ВСУ из города в феврале 2015 года. За бои под Дебальцево его наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. С первых дней конфликта с РФ Александр Сырский возглавил оборону Киева. В дальнейшем за участие в защите украинской столицы он был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 отмечен званием Героя Украины. Новость по теме Природа конфликта Зеленского с Залужным: главное из интервью биографа президента Украины После Сырский стал командующим Восточной группировкой войск ОСУВ «Хортица». Он отвечал за участок фронта на Харьковском, Изюмском, Лиманском, Лисичанском, Кураховском, Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском направлениях. С осени 2022-го по весну 2023 года Сырский командовал силами, удерживавшими Бахмут. Он лично посещал позиции ВСУ. Назначение на пост главкома ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил Сырского новым главкомом ВСУ, отправив в отставку ранее занимавшего этот пост Валерия Залужного. От нового руководителя армии Украины ждут проведения необходимых мероприятий по мобилизации и ротации военных сил. Залужному было предложено «остаться в команде». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Зеленский назначил главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Это произошло после увольнения Валерия Залужного. URA.RU рассказывает, чем известен новый глава украинской армии. Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Киржачского района Владимирской области. В 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а после переехал на Украину. В 1996 году он с отличием завершил обучение в Академии ВСУ, а в 2005 году с золотой медалью окончил Национальную академию обороны. Военную карьеру Сырский начал в 1986 году командиром мотострелкового взвода. С 1993 года командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве (Харьковская область), а после стал командиром полка этой же дивизии. В 2000—2002 годах был начальником штаба и первым заместителя командира 72-й отдельной механизированной дивизии ВСУ в Киевской области, а затем возглавил ее, где дослужился до генерал-майора. В 2007 году Сырский был назначен на должность начальника штаба — первым заместителем командующего Объединенным оперативным командованием ВСУ. Затем, в 2011—2012 годах был первым замначальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ. После занимал должность первого замначальника Главного командного центра ВСУ и курировал сотрудничество с НАТО, в частности представлял украинскую сторону на переговорах по приведению ВСУ к стандартам альянса. Сырский участвовал в операциях под Дебальцево, в Углегорске, селах Редкодуб и Логвиново. Под его командованием во время вывода украинских войск из окружения в Дебальцево находилось 4,5 тысячи солдат. Сырский сформировал группу «Барс», которая и прикрывала отход ВСУ из города в феврале 2015 года. За бои под Дебальцево его наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. С первых дней конфликта с РФ Александр Сырский возглавил оборону Киева. В дальнейшем за участие в защите украинской столицы он был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 отмечен званием Героя Украины. После Сырский стал командующим Восточной группировкой войск ОСУВ «Хортица». Он отвечал за участок фронта на Харьковском, Изюмском, Лиманском, Лисичанском, Кураховском, Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском направлениях. С осени 2022-го по весну 2023 года Сырский командовал силами, удерживавшими Бахмут. Он лично посещал позиции ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил Сырского новым главкомом ВСУ, отправив в отставку ранее занимавшего этот пост Валерия Залужного. От нового руководителя армии Украины ждут проведения необходимых мероприятий по мобилизации и ротации военных сил. Залужному было предложено «остаться в команде».