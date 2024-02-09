Пропавшего в Тюмени подростка нашли в Челябинской области

09 февраля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Мальчик пропал в Тюмени 5 февраля Фото: Игорь Пантин © URA.RU Пропавшего в Тюмени 15-летнего подростка нашли в Магнитогорске. Об этом сообщил поисковый отряд «Феникс-174». Мальчик пропал 5 февраля. «Найден.Жив», — коротко указано в сообщении поисковиков в группе «Фникс-174» в соцсети «ВКонтакте». Подросток пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени. Ориентировки на ребенка опубликовал поисковый отряд «Белая сова».

Пропавшего в Тюмени 15-летнего подростка нашли в Магнитогорске. Об этом сообщил поисковый отряд «Феникс-174». Мальчик пропал 5 февраля. «Найден.Жив», — коротко указано в сообщении поисковиков в группе «Фникс-174» в соцсети «ВКонтакте». Подросток пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени. Ориентировки на ребенка опубликовал поисковый отряд «Белая сова».