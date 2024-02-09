Пропавшего в Тюмени подростка нашли в Челябинской области

Мальчик пропал в Тюмени 5 февраля
Пропавшего в Тюмени 15-летнего подростка нашли в Магнитогорске. Об этом сообщил поисковый отряд «Феникс-174». Мальчик пропал 5 февраля.
«Найден.Жив», — коротко указано в сообщении поисковиков в группе «Фникс-174» в соцсети «ВКонтакте».
Подросток пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени. Ориентировки на ребенка опубликовал поисковый отряд «Белая сова».
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