Пропавшего в Тюмени подростка нашли в Челябинской области

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Мальчик пропал в Тюмени 5 февраля Фото:

Пропавшего в Тюмени 15-летнего подростка нашли в Магнитогорске. Об этом сообщил поисковый отряд «Феникс-174». Мальчик пропал 5 февраля.

«Найден.Жив», — коротко указано в сообщении поисковиков в группе «Фникс-174» в соцсети «ВКонтакте».

Подросток пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени. Ориентировки на ребенка опубликовал поисковый отряд «Белая сова».

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Пропавшего в Тюмени 15-летнего подростка нашли в Магнитогорске. Об этом сообщил поисковый отряд «Феникс-174». Мальчик пропал 5 февраля. «Найден.Жив», — коротко указано в сообщении поисковиков в группе «Фникс-174» в соцсети «ВКонтакте». Подросток пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени. Ориентировки на ребенка опубликовал поисковый отряд «Белая сова».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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