В Тюмени пропал ребенок. Фото

07 февраля 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Пропавшего ребенка не могут найти с 5 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пропал подросток 2008 г. р. Валерий Грик. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «Белая сова — Тюмень». «Внимание! Пропал подросток! Грик Валерий Евгеньевич, 2008 г. р. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Валерии Евгеньевиче, просим позвонить по телефонам: 02/102 полиция; +7 (3452) 27-01-00 — ОП №1 г. Тюмени; +7 932-32-39-911 — Волонтеры ПО „Белая Сова — Тюмень“ или написать на почту poisksova@gmail.com», — указано в публикации поискового отряда «Белая сова — Тюмень». В ориентировке, опубликованной поисковиками, указано, что подросток пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени. На вид ребенку 15 лет. Рост — 177 см, худощавого телосложения. Был одет в серо-зеленый пуховик, черную кофту с капюшоном, синюю шапку и черные кроссовки. Валерий Грик пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени Паблик «Белая сова — Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/poisksova

В Тюмени пропал подросток 2008 г. р. Валерий Грик. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «Белая сова — Тюмень». «Внимание! Пропал подросток! Грик Валерий Евгеньевич, 2008 г. р. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Валерии Евгеньевиче, просим позвонить по телефонам: 02/102 полиция; +7 (3452) 27-01-00 — ОП №1 г. Тюмени; +7 932-32-39-911 — Волонтеры ПО „Белая Сова — Тюмень“ или написать на почту poisksova@gmail.com», — указано в публикации поискового отряда «Белая сова — Тюмень». В ориентировке, опубликованной поисковиками, указано, что подросток пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени. На вид ребенку 15 лет. Рост — 177 см, худощавого телосложения. Был одет в серо-зеленый пуховик, черную кофту с капюшоном, синюю шапку и черные кроссовки.