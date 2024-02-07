В Тюмени пропал подросток 2008 г. р. Валерий Грик. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «Белая сова — Тюмень».
«Внимание! Пропал подросток! Грик Валерий Евгеньевич, 2008 г. р. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Валерии Евгеньевиче, просим позвонить по телефонам: 02/102 полиция; +7 (3452) 27-01-00 — ОП №1 г. Тюмени; +7 932-32-39-911 — Волонтеры ПО „Белая Сова — Тюмень“ или написать на почту poisksova@gmail.com», — указано в публикации поискового отряда «Белая сова — Тюмень».
В ориентировке, опубликованной поисковиками, указано, что подросток пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени. На вид ребенку 15 лет. Рост — 177 см, худощавого телосложения. Был одет в серо-зеленый пуховик, черную кофту с капюшоном, синюю шапку и черные кроссовки.
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