В Тюмени пропал ребенок. Фото

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Мрачный город. Тюмень , розыск, прохожий, преступник, мужчина, силуэт
Пропавшего ребенка не могут найти с 5 февраля Фото:

В Тюмени пропал подросток 2008 г. р. Валерий Грик. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «Белая сова — Тюмень».

«Внимание! Пропал подросток! Грик Валерий Евгеньевич, 2008 г. р. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Валерии Евгеньевиче, просим позвонить по телефонам: 02/102 полиция; +7 (3452) 27-01-00 — ОП №1 г. Тюмени; +7 932-32-39-911 — Волонтеры ПО „Белая Сова — Тюмень“ или написать на почту poisksova@gmail.com», — указано в публикации поискового отряда «Белая сова — Тюмень».

В ориентировке, опубликованной поисковиками, указано, что подросток пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени. На вид ребенку 15 лет. Рост — 177 см, худощавого телосложения. Был одет в серо-зеленый пуховик, черную кофту с капюшоном, синюю шапку и черные кроссовки.

Валерий Грик пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени
Валерий Грик пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени

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В Тюмени пропал подросток 2008 г. р. Валерий Грик. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «Белая сова — Тюмень». «Внимание! Пропал подросток! Грик Валерий Евгеньевич, 2008 г. р. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Валерии Евгеньевиче, просим позвонить по телефонам: 02/102 полиция; +7 (3452) 27-01-00 — ОП №1 г. Тюмени; +7 932-32-39-911 — Волонтеры ПО „Белая Сова — Тюмень“ или написать на почту poisksova@gmail.com», — указано в публикации поискового отряда «Белая сова — Тюмень». В ориентировке, опубликованной поисковиками, указано, что подросток пропал 5 февраля на ул. Олимпийской в Тюмени. На вид ребенку 15 лет. Рост — 177 см, худощавого телосложения. Был одет в серо-зеленый пуховик, черную кофту с капюшоном, синюю шапку и черные кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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