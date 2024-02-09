Высокие гости сделали совместное фото со спортсменами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр спорта России Олег Матыцин 9 февраля открыл спорткомплекс для школы по тхэквондо в Челябинске. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Школа тхэквондо „Коре“ активно развивается в Челябинске на протяжении 20 лет. Ее воспитанники представляли нашу страну на чемпионатах мира и на Олимпийских играх. Самое главное, что в Челябинске и у детей, и у взрослых есть возможность заниматься спортом в комфортных условиях», — обратился к спортсменам Матыцин.

В церемонии открытия спорткомплекса также приняли участие губернатор региона Алексей Текслер и президент союза тхэквондо России Анатолий Терехов. Они поздравили спортсменов с обретением нового дома.

Спортивная школа олимпийского резерва «Коре» по тхэквондо в Челябинске была открыта в 2004 году. Это крупнейшая спортшкола региона, в которой обучаются более 1500 юношей и девушек, в том числе заслуженные мастера спорта России, мастера спорта международного класса, более 20 мастеров спорта России. В числе ее воспитанников — первая в истории российского спорта чемпионка мира по тхэквондо Ольга Иванова, трехкратная чемпионка Европы Татьяна Кудашова и другие.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс спортшколы имеет три этажа с двумя тренировочными залами с раздевалками и душевыми, залом для соревнований, конференц-залом. Также предусмотрены кабинет врача, магазин спорттоваров, помещения для тренеров и технического персонала. Физкультурно-оздоровительный центр работает по 14 часов в сутки без выходных.

Министр спорта РФ Олег матыцин и губернатор Алексей текслер осмотрели помещения спорткомплекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спортсмены представили показательную программу для гостей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школа работает по 14 часов в день без выходных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU