В Салехарде строители не хотели платить за важные социальные объекты

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УКС Салехарда задолжало более семи млн рублей Тюменскому институту

09 февраля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

В Салехарде УКС задолжало Тюменскому институту более семи млн рублей за проекты подстанций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) управление капитального строительства (УКС) вернет более семи миллионов рублей Тюменскому проектно-изыскательному институту водного хозяйства, который занимался проектированием трансформаторных подстанций для городских районов. Такое решение принял окружной Арбитражный суд. «Арбитражный суд ЯНАО решил: уточненные исковые требования удовлетворить. Взыскать с МКУ „Управление капитального строительства“ в пользу АО „Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства“ — 7 354 456 рублей 99 копеек», — следует из решения, которое опубликовано в картотеке Арбитражного суда ЯНАО на официальном сайте. Из текста решения следует, что УКС задолжало институту оплату за проекты трансформаторных подстанций, нужных для обеспечения районов окружной столицы электричеством. Строители не сошлись во мнениях, за чей счет должны были проходить изыскания, на которых настаивала государственная экспертиза. Заказчик утверждал, что дополнительные изыскания не входят в техзадание контракта, но исполнитель вынужден был их провести, иначе проект не был бы утвержден госэкспертизой. Иск поступил в Арбитражный суд ЯНАО 18 сентября 2023 года. В процессе рассмотрения Тюменский институт увеличил сумму исковых требований, за счет пени. Суд полностью удовлетворил требование истца, резолютивная часть решения была объявлена 24 января, полное решение опубликовано 8 февраля. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Салехарда с просьбой прокомментировать ситуацию. Там сообщили, что выяснят позицию УКС и подготовят ответ позднее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде (ЯНАО) управление капитального строительства (УКС) вернет более семи миллионов рублей Тюменскому проектно-изыскательному институту водного хозяйства, который занимался проектированием трансформаторных подстанций для городских районов. Такое решение принял окружной Арбитражный суд. «Арбитражный суд ЯНАО решил: уточненные исковые требования удовлетворить. Взыскать с МКУ „Управление капитального строительства“ в пользу АО „Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства“ — 7 354 456 рублей 99 копеек», — следует из решения, которое опубликовано в картотеке Арбитражного суда ЯНАО на официальном сайте. Из текста решения следует, что УКС задолжало институту оплату за проекты трансформаторных подстанций, нужных для обеспечения районов окружной столицы электричеством. Строители не сошлись во мнениях, за чей счет должны были проходить изыскания, на которых настаивала государственная экспертиза. Заказчик утверждал, что дополнительные изыскания не входят в техзадание контракта, но исполнитель вынужден был их провести, иначе проект не был бы утвержден госэкспертизой. Иск поступил в Арбитражный суд ЯНАО 18 сентября 2023 года. В процессе рассмотрения Тюменский институт увеличил сумму исковых требований, за счет пени. Суд полностью удовлетворил требование истца, резолютивная часть решения была объявлена 24 января, полное решение опубликовано 8 февраля. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Салехарда с просьбой прокомментировать ситуацию. Там сообщили, что выяснят позицию УКС и подготовят ответ позднее.