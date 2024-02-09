Челябинец выиграл в лотерею почти 42 млн рублей и отдал часть денег теще

09 февраля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Мужчина выиграл в лотерею, не отгадав ни одного числа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Челябинской области Вячеслав Б. выиграл в лотерею «Все или ничего» почти 42 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», на выигранные деньги он купил две квартиры и автомобиль, а также подарил матери и теще по миллиону рублей. «Купив билет на 67571-й тираж лотереи „Все или ничего“, житель Челябинской области выиграл суперприз 41 млн 840 тысяч 280 рублей. Призовые средства счастливчик потратил на покупку двух квартир. На оставшуюся часть приобрел супруге новый автомобиль и подарил по миллиону маме и теще», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». По словам мужчины, ранее он использовал разные способы выбора лотерейного билета. Однако счастливый билет купил наугад. «Утром я встал хмурым. Пока собирался на работу, приобрел лотерейный билет. Через несколько минут, я увидел СМС-оповещение о выигрыше. Зашел в личный кабинет и был в приятном удивлении! Не могу сказать, что я бурно отреагировал, но на работу приехал в очень хорошем настроении», — приводит слова победителя пресс-служба «Столото».

Житель Челябинской области Вячеслав Б. выиграл в лотерею «Все или ничего» почти 42 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», на выигранные деньги он купил две квартиры и автомобиль, а также подарил матери и теще по миллиону рублей. «Купив билет на 67571-й тираж лотереи „Все или ничего“, житель Челябинской области выиграл суперприз 41 млн 840 тысяч 280 рублей. Призовые средства счастливчик потратил на покупку двух квартир. На оставшуюся часть приобрел супруге новый автомобиль и подарил по миллиону маме и теще», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». По словам мужчины, ранее он использовал разные способы выбора лотерейного билета. Однако счастливый билет купил наугад. «Утром я встал хмурым. Пока собирался на работу, приобрел лотерейный билет. Через несколько минут, я увидел СМС-оповещение о выигрыше. Зашел в личный кабинет и был в приятном удивлении! Не могу сказать, что я бурно отреагировал, но на работу приехал в очень хорошем настроении», — приводит слова победителя пресс-служба «Столото».