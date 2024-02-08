Депутат Госдумы Жанна Рябцева предложила спикеру окружного парламента ХМАО Борису Хохрякову стать посаженным отцом (почетный гость, — прим.ред.) на свадьбах бойцов. Также она поставила перед военными задачу жениться, вернувшись с фронта, и завести троих детей. Такое заявление сделала Рябцева на встрече с контрактниками в Ханты-Мансийске, узнав, что в их числе есть два холостяка, передает журналист URA.RU с места событий.
«Надо задачу выполнить, знаете, да? Как минимум, трое [детей], как наш главнокомандующий говорит. Сейчас вот вернетесь с фронта, и первая задача — семья. Борис Сергеевич будет на свадьбе <…> посаженный отец», — заявила Рябцева.
Хохряков заверил, что возьмет на себя эту роль «без проблем». Рябцева тепло пообщалась с будущими контрактниками в новом «Центре патриотов России», открытом 26 января. Она пообещала оказать им всестороннюю помощь.
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