08 февраля 2024

Депутат Госдумы Рябцева предложила спикеру в ХМАО стать посаженным отцом на свадьбах бойцов СВО. Видео

Депутат Рябцева поставила перед бойцами СВО в ХМАО задачу завести семьи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Госдумы Жанна Рябцева встретилась с бойцами в Ханты-Мансийске
Депутат Госдумы Жанна Рябцева встретилась с бойцами в Ханты-Мансийске Фото:

Депутат Госдумы Жанна Рябцева предложила спикеру окружного парламента ХМАО Борису Хохрякову стать посаженным отцом (почетный гость, — прим.ред.) на свадьбах бойцов. Также она поставила перед военными задачу жениться, вернувшись с фронта, и завести троих детей. Такое заявление сделала Рябцева на встрече с контрактниками в Ханты-Мансийске, узнав, что в их числе есть два холостяка, передает журналист URA.RU с места событий.

«Надо задачу выполнить, знаете, да? Как минимум, трое [детей], как наш главнокомандующий говорит. Сейчас вот вернетесь с фронта, и первая задача — семья. Борис Сергеевич будет на свадьбе <…> посаженный отец», — заявила Рябцева.

Хохряков заверил, что возьмет на себя эту роль «без проблем». Рябцева тепло пообщалась с будущими контрактниками в новом «Центре патриотов России», открытом 26 января. Она пообещала оказать им всестороннюю помощь.

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Депутат Госдумы Жанна Рябцева предложила спикеру окружного парламента ХМАО Борису Хохрякову стать посаженным отцом (почетный гость, — прим.ред.) на свадьбах бойцов. Также она поставила перед военными задачу жениться, вернувшись с фронта, и завести троих детей. Такое заявление сделала Рябцева на встрече с контрактниками в Ханты-Мансийске, узнав, что в их числе есть два холостяка, передает журналист URA.RU с места событий. «Надо задачу выполнить, знаете, да? Как минимум, трое [детей], как наш главнокомандующий говорит. Сейчас вот вернетесь с фронта, и первая задача — семья. Борис Сергеевич будет на свадьбе <…> посаженный отец», — заявила Рябцева. Хохряков заверил, что возьмет на себя эту роль «без проблем». Рябцева тепло пообщалась с будущими контрактниками в новом «Центре патриотов России», открытом 26 января. Она пообещала оказать им всестороннюю помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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