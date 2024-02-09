В Москве резко подешевели седаны Lada Vesta

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Автосалон ЛАДА. Челябинск, лада, автомобиль, веста, ваз, автопром
Цена Lada Vesta снизилась на 200 тысяч рублей Фото:

В России за январь 2024 года снизилась стоимость автомобиля Lada Vesta. В этом убедились корреспонденты.

«Стоимость автомобилей Lada Vesta у дилеров в столичном регионе снизилась на 200 тысячи рублей и более», — сообщили корреспонденты Autonews. Отмечается, что в шоурумах по-прежнему нет машин с базовой комплектацией, но за 1,3 миллиона рублей представлены авто со всеми необходимыми опциями.

Ранее вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров рассказал, что в России снижение цен на автомобили не ожидается. Он добавил, что возможны какие-либо акции.

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В России за январь 2024 года снизилась стоимость автомобиля Lada Vesta. В этом убедились корреспонденты. «Стоимость автомобилей Lada Vesta у дилеров в столичном регионе снизилась на 200 тысячи рублей и более», — сообщили корреспонденты Autonews. Отмечается, что в шоурумах по-прежнему нет машин с базовой комплектацией, но за 1,3 миллиона рублей представлены авто со всеми необходимыми опциями. Ранее вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров рассказал, что в России снижение цен на автомобили не ожидается. Он добавил, что возможны какие-либо акции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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