В Москве резко подешевели седаны Lada Vesta

09 февраля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Цена Lada Vesta снизилась на 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России за январь 2024 года снизилась стоимость автомобиля Lada Vesta. В этом убедились корреспонденты. «Стоимость автомобилей Lada Vesta у дилеров в столичном регионе снизилась на 200 тысячи рублей и более», — сообщили корреспонденты Autonews. Отмечается, что в шоурумах по-прежнему нет машин с базовой комплектацией, но за 1,3 миллиона рублей представлены авто со всеми необходимыми опциями. Ранее вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров рассказал, что в России снижение цен на автомобили не ожидается. Он добавил, что возможны какие-либо акции.

В России за январь 2024 года снизилась стоимость автомобиля Lada Vesta. В этом убедились корреспонденты. «Стоимость автомобилей Lada Vesta у дилеров в столичном регионе снизилась на 200 тысячи рублей и более», — сообщили корреспонденты Autonews. Отмечается, что в шоурумах по-прежнему нет машин с базовой комплектацией, но за 1,3 миллиона рублей представлены авто со всеми необходимыми опциями. Ранее вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров рассказал, что в России снижение цен на автомобили не ожидается. Он добавил, что возможны какие-либо акции.