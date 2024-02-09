В Москве резко подешевели седаны Lada Vesta

Цена Lada Vesta снизилась на 200 тысяч рублей
В России за январь 2024 года снизилась стоимость автомобиля Lada Vesta. В этом убедились корреспонденты.
«Стоимость автомобилей Lada Vesta у дилеров в столичном регионе снизилась на 200 тысячи рублей и более», — сообщили корреспонденты Autonews. Отмечается, что в шоурумах по-прежнему нет машин с базовой комплектацией, но за 1,3 миллиона рублей представлены авто со всеми необходимыми опциями.
Ранее вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров рассказал, что в России снижение цен на автомобили не ожидается. Он добавил, что возможны какие-либо акции.
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