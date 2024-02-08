В Перми восьмилетняя девочка провалилась в колодец

Девочка была в шоковом состоянии
В Перми недалеко от дома на улице Краснополянская, 6 в колодец провалилась восьмилетняя девочка. Ей на помощь пришли прохожие.
«Вечером 8 февраля я шла с ребенком по улице и услышала крики, кто-то звал на помощь. Звуки доносились откуда-то из сугроба немного в стороне от дороги. Я подошла и увидела провалившуюся в колодец девочку», — рассказала Наталья 59.ru.
Пермячка уточнила, что пыталась ей помочь, но не получилось. Их заметил мужчина, который смог вытащить девочку. Женщина добавила, что ребенок был в шоке, а лицо запачкано грязью. Она проводила девочку до дома.
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