08 февраля 2024

В Перми восьмилетняя девочка провалилась в колодец

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, колодец, опасность, открытый люк
Девочка была в шоковом состоянии Фото:

В Перми недалеко от дома на улице Краснополянская, 6 в колодец провалилась восьмилетняя девочка. Ей на помощь пришли прохожие.

«Вечером 8 февраля я шла с ребенком по улице и услышала крики, кто-то звал на помощь. Звуки доносились откуда-то из сугроба немного в стороне от дороги. Я подошла и увидела провалившуюся в колодец девочку», — рассказала Наталья 59.ru.

Пермячка уточнила, что пыталась ей помочь, но не получилось. Их заметил мужчина, который смог вытащить девочку. Женщина добавила, что ребенок был в шоке, а лицо запачкано грязью. Она проводила девочку до дома.

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В Перми недалеко от дома на улице Краснополянская, 6 в колодец провалилась восьмилетняя девочка. Ей на помощь пришли прохожие. «Вечером 8 февраля я шла с ребенком по улице и услышала крики, кто-то звал на помощь. Звуки доносились откуда-то из сугроба немного в стороне от дороги. Я подошла и увидела провалившуюся в колодец девочку», — рассказала Наталья 59.ru. Пермячка уточнила, что пыталась ей помочь, но не получилось. Их заметил мужчина, который смог вытащить девочку. Женщина добавила, что ребенок был в шоке, а лицо запачкано грязью. Она проводила девочку до дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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