В ХМАО налоговая банкротит скандального застройщика, который задерживал сдачу домов

ФНС подала в суд на скандального застройщика из ХМАО из-за долга по налогам

09 февраля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Налоговая заблокировала счета строительной фирмы из Нефтеюганска из-за долга по налогам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Налоговая ХМАО через суд требует банкротства специализированного застройщика «Инвест-строй» из Нефтеюганска. На фирму неоднократно жаловались участники долевого строительства из-за срыва сроков сдачи жилого дома. В документах на сайте Арбитражного суда ХМАО указано, что предприятие задолжало налоговой полмиллиона рублей. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 10 по ХМАО обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью „Специализированный Застройщик ‚Инвест-Строй‘“. Сумма исковых требований 494 951,18 рублей», — сообщается в документах. Суд принял заявление о банкротстве и назначил дату заседания. По данным системы СБИС, в конце января налоговая арестовала счета строительной фирмы. Агентство направило в ООО «СЗ „Инвест-Строй“» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Инвест-Строй» привлек внимание прокуратуры из-за жалоб обманутых дольщиков. Строительная фирма сдала жилой многоквартирный дом в Нефтеюганске через два года после запланированного срока.

Налоговая ХМАО через суд требует банкротства специализированного застройщика «Инвест-строй» из Нефтеюганска. На фирму неоднократно жаловались участники долевого строительства из-за срыва сроков сдачи жилого дома. В документах на сайте Арбитражного суда ХМАО указано, что предприятие задолжало налоговой полмиллиона рублей. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 10 по ХМАО обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью „Специализированный Застройщик ‚Инвест-Строй‘“. Сумма исковых требований 494 951,18 рублей», — сообщается в документах. Суд принял заявление о банкротстве и назначил дату заседания. По данным системы СБИС, в конце января налоговая арестовала счета строительной фирмы. Агентство направило в ООО «СЗ „Инвест-Строй“» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Инвест-Строй» привлек внимание прокуратуры из-за жалоб обманутых дольщиков. Строительная фирма сдала жилой многоквартирный дом в Нефтеюганске через два года после запланированного срока.