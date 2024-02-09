Сотрудники ДПС спасли на дороге водителей шести грузовиков в ночь с 22.00 часов 8 февраля 2024 Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области в ночь с 22:00 часов 8 февраля 2024 года инспекторы ДПС по Брединскому району пришли на помощь шести водителям на дороге. В сложную ситуацию из-за непогоды водители попали на 60 километре автомобильной трассы «Кизильское-Бреды-Мариинский-гр.Казахстан», сообщили в госавтоинспекции.

«В ночь с 22:00 часов 8 февраля 2024 года инспекторы ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Брединскому району Челябинской области оказали помощь шести водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. На 60 км автомобильной автодороги „Кизильское-Бреды-Мариинский-гр. Казахстан“ шесть грузовых транспортных средств попали в снежный плен», — сообщили в ведомстве.

На помощь водителям пришли сотрудники ДПС, которые организовали работу экстренных служб, оперативно передавали информацию о ситуации на трассе, обеспечивали проезд снегоуборочной техники. Водитель грузового автомобиля выразил слова благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции.

Временное запрещение движения транспортных средств действует на участке автомобильной дороги «Кизильское-Бреды-Мариинский-граница Казахстана» с 57 по 130 км до 17:00 часов 9 февраля 2024 года. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.