Карлсон предупредил о готовности Путина начать ядерную войну за Крым. Видео

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Интервью Путина Такеру Карлсону., Карлсон Такер
Крым уже был российским на момент начала СВО, напомнил Такер Карлсон Фото:

Президент России Владимр Путин готов начать ядерную войну в случае покушения на полуостров Крым. Такой вывод сделал американский журналист Такер Карлсон после интервью с российским лидером.

«Вам может это нравиться или не нравиться, но факт в том, что Путин начал бы войну, ядерную войну, если бы дело дошло до Крыма», — сказал Карлсон спустя несколько часов после интервью с российским лидером. Он также обратил внимание на то, что Крым уже был присоединен к России на момент начала специальной военной операции на Украине.

Американский журналист не стал ставить под сомнение принадлежность Крыма России. Он назвал полуостров родиной российского флота и вина. Карлсон напомнил, что именно русское население региона проголосовало за вхождение в состав РФ в ходе референдума. «Если вы действительно думаете, что условием мира является то, что Путин собирается отдать Крым, то вы похожи на сумасшедшего», — резюмировал журналист.

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Президент России Владимр Путин готов начать ядерную войну в случае покушения на полуостров Крым. Такой вывод сделал американский журналист Такер Карлсон после интервью с российским лидером. «Вам может это нравиться или не нравиться, но факт в том, что Путин начал бы войну, ядерную войну, если бы дело дошло до Крыма», — сказал Карлсон спустя несколько часов после интервью с российским лидером. Он также обратил внимание на то, что Крым уже был присоединен к России на момент начала специальной военной операции на Украине. Американский журналист не стал ставить под сомнение принадлежность Крыма России. Он назвал полуостров родиной российского флота и вина. Карлсон напомнил, что именно русское население региона проголосовало за вхождение в состав РФ в ходе референдума. «Если вы действительно думаете, что условием мира является то, что Путин собирается отдать Крым, то вы похожи на сумасшедшего», — резюмировал журналист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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