Карлсон предупредил о готовности Путина начать ядерную войну за Крым. Видео

09 февраля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Крым уже был российским на момент начала СВО, напомнил Такер Карлсон Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимр Путин готов начать ядерную войну в случае покушения на полуостров Крым. Такой вывод сделал американский журналист Такер Карлсон после интервью с российским лидером. «Вам может это нравиться или не нравиться, но факт в том, что Путин начал бы войну, ядерную войну, если бы дело дошло до Крыма», — сказал Карлсон спустя несколько часов после интервью с российским лидером. Он также обратил внимание на то, что Крым уже был присоединен к России на момент начала специальной военной операции на Украине. Американский журналист не стал ставить под сомнение принадлежность Крыма России. Он назвал полуостров родиной российского флота и вина. Карлсон напомнил, что именно русское население региона проголосовало за вхождение в состав РФ в ходе референдума. «Если вы действительно думаете, что условием мира является то, что Путин собирается отдать Крым, то вы похожи на сумасшедшего», — резюмировал журналист.

Президент России Владимр Путин готов начать ядерную войну в случае покушения на полуостров Крым. Такой вывод сделал американский журналист Такер Карлсон после интервью с российским лидером. «Вам может это нравиться или не нравиться, но факт в том, что Путин начал бы войну, ядерную войну, если бы дело дошло до Крыма», — сказал Карлсон спустя несколько часов после интервью с российским лидером. Он также обратил внимание на то, что Крым уже был присоединен к России на момент начала специальной военной операции на Украине. Американский журналист не стал ставить под сомнение принадлежность Крыма России. Он назвал полуостров родиной российского флота и вина. Карлсон напомнил, что именно русское население региона проголосовало за вхождение в состав РФ в ходе референдума. «Если вы действительно думаете, что условием мира является то, что Путин собирается отдать Крым, то вы похожи на сумасшедшего», — резюмировал журналист.