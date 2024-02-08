К юбилею Ноябрьска отремонтируют детсады, школы и центр досуга. Фото

09 февраля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

К особой дате планируют закончить капремонты и благоустройство объектов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) продолжается подготовка к юбилею города, в рамках которой в этом году отремонтируют детские сады, школы, многоквартирные дома, центр досуга «Нефтяник» и корпус детской школы искусств. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел совещание по развитию Ноябрьска к юбилею Ноябрьска. В этом году в детсадах и школах заменят ограждения, поменяют окна, отремонтируют помещения и спортзалы, утеплят фасады. Планируется проведение капремонта центра досуга „Нефтяник“ и здания первого корпуса ДШИ, включая благоустройство территории», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, в текущем году планируется завершить капремонт здания центра единоборств «Северный характер». Будут обновлены фасады 13-ти многоквартирных домов, еще у шести зданий фасады утеплят. Также продолжаются работы по благоустройству сквера рядом с площадью Опаленной Юности. «В Ноябрьске строятся новые дома, открылась вторая на Ямале арт-резиденция, признанная лучшей в стране. Обновляется парк автобусов, появляются теплые остановки. Будет благоустроена территория озера Ханто. С командой муниципалитета приложим все усилия, чтобы город к юбилею стал еще комфортнее и краше», — цитирует слова главы региона пресс-служба окружного правительства. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов (справа) провел совещание с мэром Алексеем Романовым (слева) и его заместителями Фото: пресс-служба правительства ЯНАО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) продолжается подготовка к юбилею города, в рамках которой в этом году отремонтируют детские сады, школы, многоквартирные дома, центр досуга «Нефтяник» и корпус детской школы искусств. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел совещание по развитию Ноябрьска к юбилею Ноябрьска. В этом году в детсадах и школах заменят ограждения, поменяют окна, отремонтируют помещения и спортзалы, утеплят фасады. Планируется проведение капремонта центра досуга „Нефтяник“ и здания первого корпуса ДШИ, включая благоустройство территории», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, в текущем году планируется завершить капремонт здания центра единоборств «Северный характер». Будут обновлены фасады 13-ти многоквартирных домов, еще у шести зданий фасады утеплят. Также продолжаются работы по благоустройству сквера рядом с площадью Опаленной Юности. «В Ноябрьске строятся новые дома, открылась вторая на Ямале арт-резиденция, признанная лучшей в стране. Обновляется парк автобусов, появляются теплые остановки. Будет благоустроена территория озера Ханто. С командой муниципалитета приложим все усилия, чтобы город к юбилею стал еще комфортнее и краше», — цитирует слова главы региона пресс-служба окружного правительства.