Жители села Уксянское Далматовского округа (Курганская область) простились с погибшим в зоне военных действием односельчанином Самратом Байжановым. Мужчина нес службу в качестве гранатометчика и имел позывной Сэм. Об этом URA.RU рассказали участники казачества из Курганской области.
«Казаки казачества России по Курганской области проводили в последний путь бойца-казаха с позывным Сэм. Погиб при выполнении боевого задания», — рассказали представители казачества. В военкомате данную информацию подтвердили и сообщили, что мобилизованный служил гранатометчиком.
Курганец служил в мотострелковых войсках и погиб 11 января. По отзывам курганских казаков, Байжанов всегда был на переднем крае, за что снискал уважение казачьей общины. Похороны прошли 9 февраля в селе Белоярка. Родным погибшего вручили Орден Мужества, которым курганец был награжден посмертно.
Курганские казаки простились с гранатометчиком, погибшим на СВО
фото: казачество Курганской области, атаман Сергей Попов
Родные погибшего курганца Самрата Бажанова получили его посмертную награду Орден Мужества
фото: казачество Курганской области, атаман Сергей Попов
Жители села Уксянское Далматовского округа (Курганская область) простились с погибшим в зоне военных действием односельчанином Самратом Байжановым. Мужчина нес службу в качестве гранатометчика и имел позывной Сэм. Об этом URA.RU рассказали участники казачества из Курганской области. «Казаки казачества России по Курганской области проводили в последний путь бойца-казаха с позывным Сэм. Погиб при выполнении боевого задания», — рассказали представители казачества. В военкомате данную информацию подтвердили и сообщили, что мобилизованный служил гранатометчиком. Курганец служил в мотострелковых войсках и погиб 11 января. По отзывам курганских казаков, Байжанов всегда был на переднем крае, за что снискал уважение казачьей общины. Похороны прошли 9 февраля в селе Белоярка. Родным погибшего вручили Орден Мужества, которым курганец был награжден посмертно.