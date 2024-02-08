08 февраля 2024

Курганцы простились с погибшим на СВО гранатометчиком с позывным Сэм. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
В Кургане простились с гранатометчиком, награжденным посмертно Фото:

Жители села Уксянское Далматовского округа (Курганская область) простились с погибшим в зоне военных действием односельчанином Самратом Байжановым. Мужчина нес службу в качестве гранатометчика и имел позывной Сэм. Об этом URA.RU рассказали участники казачества из Курганской области.

«Казаки казачества России по Курганской области проводили в последний путь бойца-казаха с позывным Сэм. Погиб при выполнении боевого задания», — рассказали представители казачества. В военкомате данную информацию подтвердили и сообщили, что мобилизованный служил гранатометчиком.

Курганец служил в мотострелковых войсках и погиб 11 января. По отзывам курганских казаков, Байжанов всегда был на переднем крае, за что снискал уважение казачьей общины. Похороны прошли 9 февраля в селе Белоярка. Родным погибшего вручили Орден Мужества, которым курганец был награжден посмертно.

Курганские казаки простились с гранатометчиком, погибшим на СВО
Курганские казаки простились с гранатометчиком, погибшим на СВО
Родные погибшего курганца Самрата Бажанова получили его посмертную награду Орден Мужества
Родные погибшего курганца Самрата Бажанова получили его посмертную награду Орден Мужества

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Жители села Уксянское Далматовского округа (Курганская область) простились с погибшим в зоне военных действием односельчанином Самратом Байжановым. Мужчина нес службу в качестве гранатометчика и имел позывной Сэм. Об этом URA.RU рассказали участники казачества из Курганской области. «Казаки казачества России по Курганской области проводили в последний путь бойца-казаха с позывным Сэм. Погиб при выполнении боевого задания», — рассказали представители казачества. В военкомате данную информацию подтвердили и сообщили, что мобилизованный служил гранатометчиком. Курганец служил в мотострелковых войсках и погиб 11 января. По отзывам курганских казаков, Байжанов всегда был на переднем крае, за что снискал уважение казачьей общины. Похороны прошли 9 февраля в селе Белоярка. Родным погибшего вручили Орден Мужества, которым курганец был награжден посмертно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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