В Екатеринбурге началась масштабная реконструкция берегов Исети. Фото

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Реконструкция набережной Исети между улицами Куйбышева и Малышева. Екатеринбург, набережная исети, город екатеринбург
Преображение набережной Исети планируют закончить до 2025 года Фото:

В Екатеринбурге стартовала масштабная реконструкция обоих берегов Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов.

«Работы по созданию единой набережной Исети „от ВИЗа до НИЗа“ продолжатся и в наступающем благоустроительном сезоне. Сначала работы будут вестись по левому (восточному) берегу», — написал Орлов в telegram-канале.

На левом берегу появятся новая система освещения, амфитеатры, детские игровые площадки и зоны спокойного отдыха. Проект планируют сдать в ноябре 2025 года.

«А уже к середине августа этого года горожане смогут оценить преобразившийся Литературный квартал. Там будут устроены тротуары, запланировано озеленение территории, монтаж системы наружного освещения, видеонаблюдения, а также навигации и аудиооформление объекта», — добавил Орлов.

О планах по преображению набережной стало известно в 2023 году. Тогда же был отремонтирован участок набережной от Ткачей до нового пешеходного моста на Машинной по правой стороне. Это стало одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге стартовала масштабная реконструкция обоих берегов Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов. «Работы по созданию единой набережной Исети „от ВИЗа до НИЗа“ продолжатся и в наступающем благоустроительном сезоне. Сначала работы будут вестись по левому (восточному) берегу», — написал Орлов в telegram-канале. На левом берегу появятся новая система освещения, амфитеатры, детские игровые площадки и зоны спокойного отдыха. Проект планируют сдать в ноябре 2025 года. «А уже к середине августа этого года горожане смогут оценить преобразившийся Литературный квартал. Там будут устроены тротуары, запланировано озеленение территории, монтаж системы наружного освещения, видеонаблюдения, а также навигации и аудиооформление объекта», — добавил Орлов. О планах по преображению набережной стало известно в 2023 году. Тогда же был отремонтирован участок набережной от Ткачей до нового пешеходного моста на Машинной по правой стороне. Это стало одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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