В Екатеринбурге началась масштабная реконструкция берегов Исети. Фото

09 февраля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Преображение набережной Исети планируют закончить до 2025 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге стартовала масштабная реконструкция обоих берегов Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов. «Работы по созданию единой набережной Исети „от ВИЗа до НИЗа“ продолжатся и в наступающем благоустроительном сезоне. Сначала работы будут вестись по левому (восточному) берегу», — написал Орлов в telegram-канале. На левом берегу появятся новая система освещения, амфитеатры, детские игровые площадки и зоны спокойного отдыха. Проект планируют сдать в ноябре 2025 года. «А уже к середине августа этого года горожане смогут оценить преобразившийся Литературный квартал. Там будут устроены тротуары, запланировано озеленение территории, монтаж системы наружного освещения, видеонаблюдения, а также навигации и аудиооформление объекта», — добавил Орлов. О планах по преображению набережной стало известно в 2023 году. Тогда же был отремонтирован участок набережной от Ткачей до нового пешеходного моста на Машинной по правой стороне. Это стало одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга. Фото: telegram-канал «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов» [https://t.me/glavaekbofficial] Фото: telegram-канал «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов» [https://t.me/glavaekbofficial]

В Екатеринбурге стартовала масштабная реконструкция обоих берегов Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов. «Работы по созданию единой набережной Исети „от ВИЗа до НИЗа“ продолжатся и в наступающем благоустроительном сезоне. Сначала работы будут вестись по левому (восточному) берегу», — написал Орлов в telegram-канале. На левом берегу появятся новая система освещения, амфитеатры, детские игровые площадки и зоны спокойного отдыха. Проект планируют сдать в ноябре 2025 года. «А уже к середине августа этого года горожане смогут оценить преобразившийся Литературный квартал. Там будут устроены тротуары, запланировано озеленение территории, монтаж системы наружного освещения, видеонаблюдения, а также навигации и аудиооформление объекта», — добавил Орлов. О планах по преображению набережной стало известно в 2023 году. Тогда же был отремонтирован участок набережной от Ткачей до нового пешеходного моста на Машинной по правой стороне. Это стало одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга.