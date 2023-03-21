В Екатеринбурге отремонтируют участок набережной вдоль парка Маяковского. Карта

22 марта 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

В августе в Екатеринбурге появится благоустроенная набережная возле парка Маяковского Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга, которое отпразднуют уже летом, станет ремонт участка набережной реки Исеть от улицы Ткачей до нового пешеходного моста на Машинной по правой стороне. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем telegram-канале. «К 300-летию города будет реализован пилотный участок — от улицы Ткачей вниз по течению до нового пешеходного моста напротив недавно построенного жилого комплекса. Каждый участок набережной проектируется с учетом специфики территории и перспектив ее развития. А конкретно здесь благоустройство проводится практически с нуля», — написал Орлов. Работы на участке начнут уже в ближайшее время, и к августу здесь появятся комфортные зоны отдыха с озеленением, пирс и амфитеатр. На следующем этапе планируют благоустроить участок от пешеходного моста до границ дома по улице Машинной, 1в/3. «Планируем начать уже в этом году, завершить — в 2024-м», — добавил Орлов. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге хотят облагородить участок набережной реки Исеть от Декабристов до Белинского. Там хотят разбить большой сад, сделать велодорожку и тротуар, новый мост и очистные сооружения.

Одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга, которое отпразднуют уже летом, станет ремонт участка набережной реки Исеть от улицы Ткачей до нового пешеходного моста на Машинной по правой стороне. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем telegram-канале. «К 300-летию города будет реализован пилотный участок — от улицы Ткачей вниз по течению до нового пешеходного моста напротив недавно построенного жилого комплекса. Каждый участок набережной проектируется с учетом специфики территории и перспектив ее развития. А конкретно здесь благоустройство проводится практически с нуля», — написал Орлов. Работы на участке начнут уже в ближайшее время, и к августу здесь появятся комфортные зоны отдыха с озеленением, пирс и амфитеатр. На следующем этапе планируют благоустроить участок от пешеходного моста до границ дома по улице Машинной, 1в/3. «Планируем начать уже в этом году, завершить — в 2024-м», — добавил Орлов. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге хотят облагородить участок набережной реки Исеть от Декабристов до Белинского. Там хотят разбить большой сад, сделать велодорожку и тротуар, новый мост и очистные сооружения.