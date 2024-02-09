Генеральный директор Курганского завода комплексных технологий Наркис Галиаскаров рассказал, на что были потрачены деньги, получение по программе развития региона. Соответствующая информация прозвучала во время встречи руководителя с министром финансов России Антоном Силуановым и губернатором Вадимом Шумковым, передает корреспондент URA.RU.
«Приобретено оборудование по индивидуальной программе развития Курганской области. Это оборудование обошлась нам в 50% стоимости. Приобретено порядка 38 единиц. Успешно работает», — рассказал Галиаскаров.
Как рассказал руководитель курганского завода, обязательства по программе для предприятия несложные. Согласно условиям, которые озвучил Галиаскаров, в течение трех лет завод не может продать или отдать в аренду приобретенное оборудование. Сам же директор говорит, что этого и не было в планах. Со слов Галиаскарова, в требованиях также указано, что руководство должно создать одно рабочее место на вложенных два миллиона рублей.
Встреча Силуанова, Шумкова и Галиаскарова произошла в рамках приезда министра финансов в Курган. Чиновник из Москвы прибыл, чтобы оценить действия регионального правительства по индивидуальной программе развития. Для этого проекта Курганской области было выделено пять миллиардов рублей.
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