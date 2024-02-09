Гендиректор КЗКТ Галиаскаров отчитался, что деньги ушли на оборудование

Силуанову показали КЗКТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Глава Минфина Силуанов посетил Курган

Генеральный директор Курганского завода комплексных технологий Наркис Галиаскаров рассказал, на что были потрачены деньги, получение по программе развития региона. Соответствующая информация прозвучала во время встречи руководителя с министром финансов России Антоном Силуановым и губернатором Вадимом Шумковым, передает корреспондент URA.RU.

«Приобретено оборудование по индивидуальной программе развития Курганской области. Это оборудование обошлась нам в 50% стоимости. Приобретено порядка 38 единиц. Успешно работает», — рассказал Галиаскаров.

Как рассказал руководитель курганского завода, обязательства по программе для предприятия несложные. Согласно условиям, которые озвучил Галиаскаров, в течение трех лет завод не может продать или отдать в аренду приобретенное оборудование. Сам же директор говорит, что этого и не было в планах. Со слов Галиаскарова, в требованиях также указано, что руководство должно создать одно рабочее место на вложенных два миллиона рублей.

Встреча Силуанова, Шумкова и Галиаскарова произошла в рамках приезда министра финансов в Курган. Чиновник из Москвы прибыл, чтобы оценить действия регионального правительства по индивидуальной программе развития. Для этого проекта Курганской области было выделено пять миллиардов рублей.