Дмитрий Губерниев сыграл на бубне Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в Челябинской области, куда он прилетел 9 февраля для работы на Всероссийской Спартакиаде 2024 года, сыграл на бубне. Видео с музыкальным творчеством в социальных сетях опубликовал коллега Губерниева, корреспондент «Матч ТВ», Дмитрий Занин.

Команду «Матч ТВ» в аэропорту Челябинска встречал народный коллектив с русскими музыкальными инструментами: гармонью, бубном, балалайкой. Они пели и плясали. Губерниев подключился к ним. Он выхватил ударный инструмент и стал отплясывать с ним. Стоит сказать, что получилось это у него совсем не плохо: комментатор с легкостью попадал в ритм мелодии, стуча бубном по разным частям тела.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоится в ледовой арене «Трактор». Первой из представленных дисциплин станет шорт-трек. Далее в программе спартакиады биатлон, турнир по сноуборду, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание.