Все, что нужно знать про Спартакиаду-2024 в Челябинской области. Афиша

Во время зимней Спартакиады в Челябинской области запустят бесплатные шаттлы

07 февраля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

До мест соревнований в Златоусте и Кусе будут курсировать бесплатные автобусы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Всероссийская Спартакиада-2024 в Челябинской области пройдет с 9 по 18 февраля. О главных событиях соревнований, маршрутах, местах проведения и трансфере — в материале URA.RU. Церемония открытия главного события зимнего сезона запланирована на 9 февраля в ледовом дворце «Трактор». Ведущим мероприятия выступит фигурист Алексей Ягудин, а хедлайнером вечера станет певец Niletto. Когда и где пройдут соревнования Турнир проведут по программе зимних Олимпийских игр 2026 года. Большинство соревнований пройдут в одно время. Первым начнется шорт-трек в Челябинске — 9 февраля. В Златоусте 10 февраля стартует биатлон, а в Миассе турнир по сноуборду. Женский хоккей начнется в Челябинске 12 февраля, в этот же день пройдет первый горнолыжный заезд в Кусе. С 14 февраля стартуют турниры по конькобежному спорту в Челябинске и фигурные катания в Магнитогорске. Как добраться до мест проведения Спартакиады В Златоусте до лыжно-биатлонного комплекса можно доехать бесплатно с двух остановок: «Агат» и «5-й микрорайон». Первый рейс отправляется в 9:30. С интервалом в 30 минут автобусы будут следовать до 17:30 с «Агата» и до 17:50 с «5-го микрорайона». В Кусе шаттлы с 12 по 15 февраля будут ходить дважды в день. Рейс до комплекса «Евразия» будут отправляться в 9:45 и 12:30, обратные — в 12:15 и 14:20. Расписание незначительно изменят 14 февраля: второй рейс отправится в 12:45, а обратные маршруты в 12:30 и 14:45. В «Солнечную Долину» (Миасс) ходит маршрут № 299 «Вокзал — п. Хребет» от железнодорожного вокзала Миасса. В Магнитогорске арена «Металлург» находится в Правобережном районе города. Добраться до локации можно на автобусах №19 и №591, а также маршрутных такси №15, №17, №21, №44, №60, №691, №712 и №719. В Челябинске соревнования пройдут в двух локациях. До ледовой арены «Трактор» в Калининском районе можно доехать на автобусах №9, №80 и №128 или маршрутных такси №53 и №78. До ледового дворца «Уральская молния» идут автобусы №51 и №64; маршрутные такси №10, №104, №128, №22, №50, №58, №64, №75, №77, №78 и троллейбусы №10, №14, №17, №26. Расписание бесплатных шаттлов до соревнований в Златоусте Куса фото: пресс-служба Всероссийской Спартакиады-2024 Расписание Спартакиады-2024 в Челябинске, Миассе, Златоусте и Кусе фото: пресс-служба Всероссийской Спартакиады-2024 Расписание Спартакиады-2024 в Челябинске и Магнитогорске фото: пресс-служба Всероссийской Спартакиады-2024 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Всероссийская Спартакиада-2024 в Челябинской области пройдет с 9 по 18 февраля. О главных событиях соревнований, маршрутах, местах проведения и трансфере — в материале URA.RU. Церемония открытия главного события зимнего сезона запланирована на 9 февраля в ледовом дворце «Трактор». Ведущим мероприятия выступит фигурист Алексей Ягудин, а хедлайнером вечера станет певец Niletto. Турнир проведут по программе зимних Олимпийских игр 2026 года. Большинство соревнований пройдут в одно время. Первым начнется шорт-трек в Челябинске — 9 февраля. В Златоусте 10 февраля стартует биатлон, а в Миассе турнир по сноуборду. Женский хоккей начнется в Челябинске 12 февраля, в этот же день пройдет первый горнолыжный заезд в Кусе. С 14 февраля стартуют турниры по конькобежному спорту в Челябинске и фигурные катания в Магнитогорске. В Златоусте до лыжно-биатлонного комплекса можно доехать бесплатно с двух остановок: «Агат» и «5-й микрорайон». Первый рейс отправляется в 9:30. С интервалом в 30 минут автобусы будут следовать до 17:30 с «Агата» и до 17:50 с «5-го микрорайона». В Кусе шаттлы с 12 по 15 февраля будут ходить дважды в день. Рейс до комплекса «Евразия» будут отправляться в 9:45 и 12:30, обратные — в 12:15 и 14:20. Расписание незначительно изменят 14 февраля: второй рейс отправится в 12:45, а обратные маршруты в 12:30 и 14:45. В «Солнечную Долину» (Миасс) ходит маршрут № 299 «Вокзал — п. Хребет» от железнодорожного вокзала Миасса. В Магнитогорске арена «Металлург» находится в Правобережном районе города. Добраться до локации можно на автобусах №19 и №591, а также маршрутных такси №15, №17, №21, №44, №60, №691, №712 и №719. В Челябинске соревнования пройдут в двух локациях. До ледовой арены «Трактор» в Калининском районе можно доехать на автобусах №9, №80 и №128 или маршрутных такси №53 и №78. До ледового дворца «Уральская молния» идут автобусы №51 и №64; маршрутные такси №10, №104, №128, №22, №50, №58, №64, №75, №77, №78 и троллейбусы №10, №14, №17, №26.