В Челябинске на Китайском рынке рухнули крыши павильонов

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Некрасовский рынок. Курган, снег, зима, торговый ряд, некрасовский рынок
Навесы обрушились после сильных снегопадов Фото:

На Китайском рынке в Челябинске 9 февраля навесы рухнули на павильоны. Причиной обрушения стал снег.

«Под тяжестью снега рухнул навес. Рухнувшая конструкция повредила несколько павильонов», — сообщил «31 канал».

В момент обрушения людей в павильонах не было. Предприниматели пожаловались на медленную работу администрации рынка по устранению обрушений. По их словам, руководство не планирует восстанавливать павильоны, передает издание.

URA.RU обратилось в ГУ МЧС по региону. Ответ будет опубликован после получения.

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На Китайском рынке в Челябинске 9 февраля навесы рухнули на павильоны. Причиной обрушения стал снег. «Под тяжестью снега рухнул навес. Рухнувшая конструкция повредила несколько павильонов», — сообщил «31 канал». В момент обрушения людей в павильонах не было. Предприниматели пожаловались на медленную работу администрации рынка по устранению обрушений. По их словам, руководство не планирует восстанавливать павильоны, передает издание. URA.RU обратилось в ГУ МЧС по региону. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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