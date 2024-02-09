В Челябинске на Китайском рынке рухнули крыши павильонов

Навесы обрушились после сильных снегопадов
На Китайском рынке в Челябинске 9 февраля навесы рухнули на павильоны. Причиной обрушения стал снег.
«Под тяжестью снега рухнул навес. Рухнувшая конструкция повредила несколько павильонов», — сообщил «31 канал».
В момент обрушения людей в павильонах не было. Предприниматели пожаловались на медленную работу администрации рынка по устранению обрушений. По их словам, руководство не планирует восстанавливать павильоны, передает издание.
URA.RU обратилось в ГУ МЧС по региону. Ответ будет опубликован после получения.
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