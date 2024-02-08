08 февраля 2024

Шумков на встрече со студентами пошутил про министров-отличников и губернаторов-троечников. Видео

Курганский губернатор Шумков заявил, что губернаторами становятся троечники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Силуанова. Курган
Шумков пошутил на встрече министра финансов со студентами КГУ Фото:
новость из сюжета
Глава Минфина Силуанов посетил Курган

Глава Курганской области Вадим Шумков во время встречи студентов госуниверситета с министром финансов России Антоном Силуановым пошутил, что губернаторами становятся только троечники. Об этом передает корреспондент URA.RU со встречи в КГУ.

«Будете получать пятерки — станете министром финансов. Если будете получать тройки — будете работать губернаторами», — пошутил Шумков на встрече с министром финансов Силуановым и студентами главного вуза Кургана.

Чиновник из Москвы работает в Кургане. Силуанов прибыл, чтобы оценить действия курганского правительства по индивидуальной программе развития региона. Для этого проекта региону было выделено пять миллиардов рублей. К приезду министра финансов РФ Антона Силуанова на центральной площади убрали ледовый городок и расчищают территорию.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Курганской области Вадим Шумков во время встречи студентов госуниверситета с министром финансов России Антоном Силуановым пошутил, что губернаторами становятся только троечники. Об этом передает корреспондент URA.RU со встречи в КГУ. «Будете получать пятерки — станете министром финансов. Если будете получать тройки — будете работать губернаторами», — пошутил Шумков на встрече с министром финансов Силуановым и студентами главного вуза Кургана. Чиновник из Москвы работает в Кургане. Силуанов прибыл, чтобы оценить действия курганского правительства по индивидуальной программе развития региона. Для этого проекта региону было выделено пять миллиардов рублей. К приезду министра финансов РФ Антона Силуанова на центральной площади убрали ледовый городок и расчищают территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...