Глава Курганской области Вадим Шумков во время встречи студентов госуниверситета с министром финансов России Антоном Силуановым пошутил, что губернаторами становятся только троечники. Об этом передает корреспондент URA.RU со встречи в КГУ.
«Будете получать пятерки — станете министром финансов. Если будете получать тройки — будете работать губернаторами», — пошутил Шумков на встрече с министром финансов Силуановым и студентами главного вуза Кургана.
Чиновник из Москвы работает в Кургане. Силуанов прибыл, чтобы оценить действия курганского правительства по индивидуальной программе развития региона. Для этого проекта региону было выделено пять миллиардов рублей. К приезду министра финансов РФ Антона Силуанова на центральной площади убрали ледовый городок и расчищают территорию.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.