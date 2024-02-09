Тюмень сковали вечерние пробки

В Тюмени образовались пробки в 9 баллов

09 февраля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Пробки отмечены на центральных улицах города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять из 10 десяти баллов. «Тюмень, 17:30. Пробки в городе — 9 из 10 баллов», — указано на сайте сервиса. Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Челюскинцев, Мельникайте и других. На карте отмечены два ДТП. Аварии замечены на улицах Федюнинского и Щербакова.

В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять из 10 десяти баллов. «Тюмень, 17:30. Пробки в городе — 9 из 10 баллов», — указано на сайте сервиса. Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Челюскинцев, Мельникайте и других. На карте отмечены два ДТП. Аварии замечены на улицах Федюнинского и Щербакова.