Тюмень сковали вечерние пробки

В Тюмени образовались пробки в 9 баллов
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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, поток автомобилей
Пробки отмечены на центральных улицах города Фото:

В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять из 10 десяти баллов.

«Тюмень, 17:30. Пробки в городе — 9 из 10 баллов», — указано на сайте сервиса.

Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Челюскинцев, Мельникайте и других.

На карте отмечены два ДТП. Аварии замечены на улицах Федюнинского и Щербакова.

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В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять из 10 десяти баллов. «Тюмень, 17:30. Пробки в городе — 9 из 10 баллов», — указано на сайте сервиса. Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Челюскинцев, Мельникайте и других. На карте отмечены два ДТП. Аварии замечены на улицах Федюнинского и Щербакова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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