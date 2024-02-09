Тюмень сковали вечерние пробки

Пробки отмечены на центральных улицах города
В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять из 10 десяти баллов.
«Тюмень, 17:30. Пробки в городе — 9 из 10 баллов», — указано на сайте сервиса.
Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Челюскинцев, Мельникайте и других.
На карте отмечены два ДТП. Аварии замечены на улицах Федюнинского и Щербакова.
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