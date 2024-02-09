В «Монетке» под Екатеринбургом на женщину упал потолок. Видео

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Клипарт 7. Нижневартовск, монетка, магазин
Инцидент произошел в магазине на Юбилейной, 16 Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) в «Монетке» на Юбилейной, 16 на покупательницу упала потолочная плитка. Об этом сообщила очевидица происшествия.

«Женщине на голову упал потолок, также ее окатило грязной водой с крыши. Плитка обвалилась, когда покупательница проходила между рядами», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» слова очевидицы.

Инцидент произошел 8 февраля. После случившегося женщине вызвали скорую помощь. «Управляющий единственное, что сказал: «Могу принести только извинения», — добавила очевидица.

Корреспондент URA.RU позвонил на горячую линию магазина. Там не смогли дать ответ по ситуации. На почту «Монетки» был отправлен запрос. Ответ будет опубликован при получении.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) в «Монетке» на Юбилейной, 16 на покупательницу упала потолочная плитка. Об этом сообщила очевидица происшествия. «Женщине на голову упал потолок, также ее окатило грязной водой с крыши. Плитка обвалилась, когда покупательница проходила между рядами», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» слова очевидицы. Инцидент произошел 8 февраля. После случившегося женщине вызвали скорую помощь. «Управляющий единственное, что сказал: «Могу принести только извинения», — добавила очевидица. Корреспондент URA.RU позвонил на горячую линию магазина. Там не смогли дать ответ по ситуации. На почту «Монетки» был отправлен запрос. Ответ будет опубликован при получении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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