В Верхней Пышме (Свердловская область) в «Монетке» на Юбилейной, 16 на покупательницу упала потолочная плитка. Об этом сообщила очевидица происшествия.
«Женщине на голову упал потолок, также ее окатило грязной водой с крыши. Плитка обвалилась, когда покупательница проходила между рядами», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» слова очевидицы.
Инцидент произошел 8 февраля. После случившегося женщине вызвали скорую помощь. «Управляющий единственное, что сказал: «Могу принести только извинения», — добавила очевидица.
Корреспондент URA.RU позвонил на горячую линию магазина. Там не смогли дать ответ по ситуации. На почту «Монетки» был отправлен запрос. Ответ будет опубликован при получении.
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