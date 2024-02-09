Челябинские спортсменки взяли первые медали Спартакиады РФ

09 февраля 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Соревнования по шорт-треку проходят в ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 9 февраля разыграли первые медали всероссийской спартакиады. Призерами стали спортсменки из Челябинской области, сообщает пресс-служба минспорта региона. «Первые медали Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в копилке Челябинской области. Представительницы Челябинской области завоевали золото и серебро в шорт-треке на дистанции 1500 метров», — сообщили в пресс-службе министерства. Первое место на дистанции заняла победитель чемпионата Европы, участница Олимпийских игр Екатерина Алдошкина, второе — Анна Матвеева. Обе девушки представляют Челябинскую область. Бронзу завоевала Елена Серегина из Краснодарского края. Также 9 февраля были разыграны медали в той же дисциплине на дистанции 1500 метров у мужчин. Первым стал представляющий Санкт-Петербург Владимир Балбеков. Серебро взял Семен Елистратов из Башкортостана. Третье место занял Максим Шевелев из Санкт-Петербурга. В этот же день пройдет четверть финала смешанной эстафеты. 10 февраля женщины будут соревноваться за медали на дистанции 500 метров. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоится в ледовой арене «Трактор». В программе спартакиады, помимо шорт-трека, биатлон, сноуборд, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание. В регионе под соревнования спартакиады задействовано шесть площадок. На открытие соревнований приехал министр спорта Олег Матыцин. Также он открыл спорткомплекс по тхэквондо и ознакомился с работой хоккейной академии «Трактор». Кроме того, Матыцин вручил медаль серебряной призерке спартакиады по шорт-треку. Анне Матвеевой. Золотую медаль Екатерине Алдошкиной вручала шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова. Из трех медалей две — челябинские Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спортсменки пробежали 1500 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Призеры Спартакиады получат уникальные медали, изготовленные в технике златоустовской гравюры на металле. Пресс-служба минспорта Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске 9 февраля разыграли первые медали всероссийской спартакиады. Призерами стали спортсменки из Челябинской области, сообщает пресс-служба минспорта региона. «Первые медали Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в копилке Челябинской области. Представительницы Челябинской области завоевали золото и серебро в шорт-треке на дистанции 1500 метров», — сообщили в пресс-службе министерства. Первое место на дистанции заняла победитель чемпионата Европы, участница Олимпийских игр Екатерина Алдошкина, второе — Анна Матвеева. Обе девушки представляют Челябинскую область. Бронзу завоевала Елена Серегина из Краснодарского края. Также 9 февраля были разыграны медали в той же дисциплине на дистанции 1500 метров у мужчин. Первым стал представляющий Санкт-Петербург Владимир Балбеков. Серебро взял Семен Елистратов из Башкортостана. Третье место занял Максим Шевелев из Санкт-Петербурга. В этот же день пройдет четверть финала смешанной эстафеты. 10 февраля женщины будут соревноваться за медали на дистанции 500 метров. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоится в ледовой арене «Трактор». В программе спартакиады, помимо шорт-трека, биатлон, сноуборд, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание. В регионе под соревнования спартакиады задействовано шесть площадок. На открытие соревнований приехал министр спорта Олег Матыцин. Также он открыл спорткомплекс по тхэквондо и ознакомился с работой хоккейной академии «Трактор». Кроме того, Матыцин вручил медаль серебряной призерке спартакиады по шорт-треку. Анне Матвеевой. Золотую медаль Екатерине Алдошкиной вручала шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова.