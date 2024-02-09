Челябинские спортсменки взяли первые медали Спартакиады РФ

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Строительство регионального центра шорт-трека. Челябинск, спортивный комплекс, шорт-трек
Соревнования по шорт-треку проходят в ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске Фото:

В Челябинске 9 февраля разыграли первые медали всероссийской спартакиады. Призерами стали спортсменки из Челябинской области, сообщает пресс-служба минспорта региона.

«Первые медали Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в копилке Челябинской области. Представительницы Челябинской области завоевали золото и серебро в шорт-треке на дистанции 1500 метров», — сообщили в пресс-службе министерства.

Первое место на дистанции заняла победитель чемпионата Европы, участница Олимпийских игр Екатерина Алдошкина, второе — Анна Матвеева. Обе девушки представляют Челябинскую область. Бронзу завоевала Елена Серегина из Краснодарского края.

Также 9 февраля были разыграны медали в той же дисциплине на дистанции 1500 метров у мужчин. Первым стал представляющий Санкт-Петербург Владимир Балбеков. Серебро взял Семен Елистратов из Башкортостана. Третье место занял Максим Шевелев из Санкт-Петербурга.

В этот же день пройдет четверть финала смешанной эстафеты. 10 февраля женщины будут соревноваться за медали на дистанции 500 метров.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоится в ледовой арене «Трактор». В программе спартакиады, помимо шорт-трека, биатлон, сноуборд, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание. В регионе под соревнования спартакиады задействовано шесть площадок.

На открытие соревнований приехал министр спорта Олег Матыцин. Также он открыл спорткомплекс по тхэквондо и ознакомился с работой хоккейной академии «Трактор».

Кроме того, Матыцин вручил медаль серебряной призерке спартакиады по шорт-треку. Анне Матвеевой. Золотую медаль Екатерине Алдошкиной вручала шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова.

Шорт-трек. Челябинск
Из трех медалей две — челябинские
Фото:
Шорт-трек. Челябинск
Спортсменки пробежали 1500 метров
Фото:
Призеры Спартакиады получат уникальные медали, изготовленные в технике златоустовской гравюры на металле.
Призеры Спартакиады получат уникальные медали, изготовленные в технике златоустовской гравюры на металле.
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В Челябинске 9 февраля разыграли первые медали всероссийской спартакиады. Призерами стали спортсменки из Челябинской области, сообщает пресс-служба минспорта региона. «Первые медали Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в копилке Челябинской области. Представительницы Челябинской области завоевали золото и серебро в шорт-треке на дистанции 1500 метров», — сообщили в пресс-службе министерства. Первое место на дистанции заняла победитель чемпионата Европы, участница Олимпийских игр Екатерина Алдошкина, второе — Анна Матвеева. Обе девушки представляют Челябинскую область. Бронзу завоевала Елена Серегина из Краснодарского края. Также 9 февраля были разыграны медали в той же дисциплине на дистанции 1500 метров у мужчин. Первым стал представляющий Санкт-Петербург Владимир Балбеков. Серебро взял Семен Елистратов из Башкортостана. Третье место занял Максим Шевелев из Санкт-Петербурга. В этот же день пройдет четверть финала смешанной эстафеты. 10 февраля женщины будут соревноваться за медали на дистанции 500 метров. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоится в ледовой арене «Трактор». В программе спартакиады, помимо шорт-трека, биатлон, сноуборд, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание. В регионе под соревнования спартакиады задействовано шесть площадок. На открытие соревнований приехал министр спорта Олег Матыцин. Также он открыл спорткомплекс по тхэквондо и ознакомился с работой хоккейной академии «Трактор». Кроме того, Матыцин вручил медаль серебряной призерке спартакиады по шорт-треку. Анне Матвеевой. Золотую медаль Екатерине Алдошкиной вручала шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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