Дело о гибели двух свердловчанок в сауне передано в суд

09 февраля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла 7 июня 2023 года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) уголовное дело о гибели двух женщин в одной из саун передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Смерть женщин наступила 7 июня 2023 года от отравления окисью углерода. По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». По данным следствия, в 2020—2023 годах обвиняемых из нежилого помещения организовал сауну. Однако при реконструкции и перепланировке помещений были допущены нарушения, которые повлекли за собой несоблюдение требований пожарной безопасности. 7 июня 2023-го в парной вспыхнули горючие материалы. Женщин спасти не удалось.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) уголовное дело о гибели двух женщин в одной из саун передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Смерть женщин наступила 7 июня 2023 года от отравления окисью углерода. По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». По данным следствия, в 2020—2023 годах обвиняемых из нежилого помещения организовал сауну. Однако при реконструкции и перепланировке помещений были допущены нарушения, которые повлекли за собой несоблюдение требований пожарной безопасности. 7 июня 2023-го в парной вспыхнули горючие материалы. Женщин спасти не удалось.