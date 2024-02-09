Дело о гибели двух свердловчанок в сауне передано в суд

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Клипарт. Магнитогорск, сауна, гигиена
Трагедия произошла 7 июня 2023 года (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) уголовное дело о гибели двух женщин в одной из саун передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Смерть женщин наступила 7 июня 2023 года от отравления окисью углерода. По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области».

По данным следствия, в 2020—2023 годах обвиняемых из нежилого помещения организовал сауну. Однако при реконструкции и перепланировке помещений были допущены нарушения, которые повлекли за собой несоблюдение требований пожарной безопасности. 7 июня 2023-го в парной вспыхнули горючие материалы. Женщин спасти не удалось.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) уголовное дело о гибели двух женщин в одной из саун передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Смерть женщин наступила 7 июня 2023 года от отравления окисью углерода. По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». По данным следствия, в 2020—2023 годах обвиняемых из нежилого помещения организовал сауну. Однако при реконструкции и перепланировке помещений были допущены нарушения, которые повлекли за собой несоблюдение требований пожарной безопасности. 7 июня 2023-го в парной вспыхнули горючие материалы. Женщин спасти не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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