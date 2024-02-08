Кто в ЯНАО может получить оружие с 18 лет, и сколько огнестрела зарегистрировано в округе

Коренные малочисленные народы ЯНАО могут оформить огнестрельное оружие с 18 лет

09 февраля 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

В ЯНАО зарегистрировано свыше 20 тысяч владельцев огнестрельного оружия Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде прошла пресс-конференция с участием сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ЯНАО. На встрече была озвучена информация о количестве владельцев огнестрельного оружия в округе и о нарушениях в данной сфере. Корреспонденту URA.RU удалось выяснить, кто на Ямале имеет право на огнестрел с 18 лет. «В ЯНАО действует исключение в федеральном законе „Об оружии“ предусматривающее выдачу разрешений на право владения огнестрельным оружием для представителей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. В соответствии с изменениями в действующем законодательстве, для данной категории предусмотрена пониженная возрастная планка — 18 лет», — ответил на вопрос корреспондента агентства старший инспектор Центра ЛРР территориального управления ведомства майор полиции Евгений Усиченко. Сотрудники Центра ЛРР ЯНАО отметили, что за 2023 год было проведено более 7000 проверок у владельцев огнестрела. «За нарушения привлечено 343 владельца, аннулировано 769 разрешений», — озвучил данные майор полиции старший инспектор по особым поручениям ЦЛРР Управления Росгвардии по ЯНАО Алексей Отрощенков. В пресс-службе Управления Росгвардии по ЯНАО сообщили агентству, что основные нарушения оружейного законодательства в округе в 2023 году касались сроков перерегистрации огнестрельных единиц и правил их хранения. «За допущенные нарушения изъято свыше 600 единиц гражданского оружия и 3500 патронов. Добровольно в органы внутренних дел гражданами сдано более 300 единиц оружия и свыше 5000 патронов», — рассказали URA.RU в ведомстве. В среднем на каждого владельца зарегистрированного огнестрельного оружия на Ямале приходится две единицы. «Общее количество оружия в округе — свыше 40 тысяч единиц, владельцев — более 20 тысяч человек», — подчеркнули в пресс-службе ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде прошла пресс-конференция с участием сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ЯНАО. На встрече была озвучена информация о количестве владельцев огнестрельного оружия в округе и о нарушениях в данной сфере. Корреспонденту URA.RU удалось выяснить, кто на Ямале имеет право на огнестрел с 18 лет. «В ЯНАО действует исключение в федеральном законе „Об оружии“ предусматривающее выдачу разрешений на право владения огнестрельным оружием для представителей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. В соответствии с изменениями в действующем законодательстве, для данной категории предусмотрена пониженная возрастная планка — 18 лет», — ответил на вопрос корреспондента агентства старший инспектор Центра ЛРР территориального управления ведомства майор полиции Евгений Усиченко. Сотрудники Центра ЛРР ЯНАО отметили, что за 2023 год было проведено более 7000 проверок у владельцев огнестрела. «За нарушения привлечено 343 владельца, аннулировано 769 разрешений», — озвучил данные майор полиции старший инспектор по особым поручениям ЦЛРР Управления Росгвардии по ЯНАО Алексей Отрощенков. В пресс-службе Управления Росгвардии по ЯНАО сообщили агентству, что основные нарушения оружейного законодательства в округе в 2023 году касались сроков перерегистрации огнестрельных единиц и правил их хранения. «За допущенные нарушения изъято свыше 600 единиц гражданского оружия и 3500 патронов. Добровольно в органы внутренних дел гражданами сдано более 300 единиц оружия и свыше 5000 патронов», — рассказали URA.RU в ведомстве. В среднем на каждого владельца зарегистрированного огнестрельного оружия на Ямале приходится две единицы. «Общее количество оружия в округе — свыше 40 тысяч единиц, владельцев — более 20 тысяч человек», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.