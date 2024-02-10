Екатеринбуржцы заняли рестораны перед 14 февраля, но кое-где места есть

11 февраля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Рестораны готовятся встречать большое количество гостей Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга разобрали столики в ресторанах ко Дню всех влюбленных. Забронировать место на 14 февраля становиться все труднее буквально с каждым часом, рассказали URA.RU представители ресторанов. «Наш ресторан второй год подряд принимает гостей на 14 февраля. За неделю у нас были забронированы все места на эту дату. Сейчас можно найти столик только в дневное время и с ограничением. Ожидаем, что за день нас посетят больше трех сотен человек», — рассказали в ресторане Forest (Горького, 36). В МОМО (Карла Либкнехта, 38а) корреспонденту сказали, что «сейчас осталось буквально пара столиков без брони». В ресторане итальянской кухни Si! (Ленина, 69/1), где на праздник придумали сет на двоих с подарком и специальный десерт «сердце», свободных мест нет. Этим вечером в заведении ожидают примерно 200 человек. Однако представители ресторана говорят, что, если у горожан есть желание провести этот вечер в большом итальянском доме, то можно попробовать забронировать стол, и менеджеры ресторана что-то смогут придумать. В бистро SCUBA (Сакко и Ванцетти, 99) начиная с 20:00 свободной осталась только барная стойка, в стейкхаус ASADO (Сакко и Ванцетти, 99) забронированы почти все места, в «Итальянцах» (Малышева, 56а) найти свободный столик не представляется возможным — сейчас гостей вносят в список ожидания, в котором уже около 10 человек. Свободные столики пока еще остаются в японском ресторане Sumo (Хохрякова, 48), но при этом ожидается, что будет повышенный спрос на доставку роллов. В «Большом грузинском» (Олимпийская набережная, 7) столики бронируют даже на дневное время и есть небольшое количество мест уже после десяти вечера. OVO izakaya (Ленина, 25) предлагает столы только на 16:00—18:00, вечером там ожидается достаточно плотная посадка, но команда заведения готова предложить в качестве альтернативы свиданию в заведении доставку домой. В Osteria Dolce (Верх-Исетский бульвар, 9) также достаточно активно бронируют столики, в грузинском ресторане «Шави Ломи» (Ленина, 25) на час пик уже забронированы все места, а на 21:00 их осталось немного. «Но мы готовы активно принимать брони на 17 часов вечера», — заявили представители заведения. В рыбном ресторане CUSTO (Карла Либкнехта, 32) осталось буквально два-три места, которые, как ожидают владельцы, займут очень быстро. В Maccheroni (Ленина,40) из-за появления нового зала тоже есть свободные места, «Барборис» (Бориса Ельцина, 3) также пока еще может встречать гостей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга разобрали столики в ресторанах ко Дню всех влюбленных. Забронировать место на 14 февраля становиться все труднее буквально с каждым часом, рассказали URA.RU представители ресторанов. «Наш ресторан второй год подряд принимает гостей на 14 февраля. За неделю у нас были забронированы все места на эту дату. Сейчас можно найти столик только в дневное время и с ограничением. Ожидаем, что за день нас посетят больше трех сотен человек», — рассказали в ресторане Forest (Горького, 36). В МОМО (Карла Либкнехта, 38а) корреспонденту сказали, что «сейчас осталось буквально пара столиков без брони». В ресторане итальянской кухни Si! (Ленина, 69/1), где на праздник придумали сет на двоих с подарком и специальный десерт «сердце», свободных мест нет. Этим вечером в заведении ожидают примерно 200 человек. Однако представители ресторана говорят, что, если у горожан есть желание провести этот вечер в большом итальянском доме, то можно попробовать забронировать стол, и менеджеры ресторана что-то смогут придумать. В бистро SCUBA (Сакко и Ванцетти, 99) начиная с 20:00 свободной осталась только барная стойка, в стейкхаус ASADO (Сакко и Ванцетти, 99) забронированы почти все места, в «Итальянцах» (Малышева, 56а) найти свободный столик не представляется возможным — сейчас гостей вносят в список ожидания, в котором уже около 10 человек. Свободные столики пока еще остаются в японском ресторане Sumo (Хохрякова, 48), но при этом ожидается, что будет повышенный спрос на доставку роллов. В «Большом грузинском» (Олимпийская набережная, 7) столики бронируют даже на дневное время и есть небольшое количество мест уже после десяти вечера. OVO izakaya (Ленина, 25) предлагает столы только на 16:00—18:00, вечером там ожидается достаточно плотная посадка, но команда заведения готова предложить в качестве альтернативы свиданию в заведении доставку домой. В Osteria Dolce (Верх-Исетский бульвар, 9) также достаточно активно бронируют столики, в грузинском ресторане «Шави Ломи» (Ленина, 25) на час пик уже забронированы все места, а на 21:00 их осталось немного. «Но мы готовы активно принимать брони на 17 часов вечера», — заявили представители заведения. В рыбном ресторане CUSTO (Карла Либкнехта, 32) осталось буквально два-три места, которые, как ожидают владельцы, займут очень быстро. В Maccheroni (Ленина,40) из-за появления нового зала тоже есть свободные места, «Барборис» (Бориса Ельцина, 3) также пока еще может встречать гостей.