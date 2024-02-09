Блогершу, пощекотавшую грудь монумента «Родина-мать», отправили в СИЗО

В Волгограде 23-летняя Алена пощекотала грудь памятнику «Родина-мать» и сняла это на видео. На данный момент ее отправили на месяц в СИЗО, ей также может грозить до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Девушку, которая пощекотала грудь памятника „Родина-мать“ в Волгограде, отправили на месяц в СИЗО», — передает канал. Алене грозит до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма.
На Мамаевом кургане 20 июля девушка сняла видео, на котором она щекочет грудь памятнику. Алена выложила это в соцсети, что привело к волне негодования. По информации канала, по началу девушка не признавала свою вину, она утверждала, что не знает историю. Но следователи обнаружили ее документы из школы, со знаниями у Алены оказалось все хорошо. После этого виновница раскаялась.
Во время следственного процесса девушка улетела на Шри-Ланку. Она была объявлена в федеральный розыск и ее практически объявили в международный. Однако обвиняемая сама прилетела в Россию. Сотрудники полиции встретили ее в аэропорту Москвы и отвезли в Волгоград. Во время задержания Алена извинилась и добавила, что даже не думала о том, что может задеть чьи-то чувства.
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