В городе ЯНАО участники СВО освобождены от уплаты земельного налога

В Губкинском (ЯНАО) участников СВО и их семьи освободили от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко.
«На очередном заседании городской Думы приняли решения, которые предусматривают освобождение с 1 января 2023 года участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц», — написал Бандурко. Заявление было сделано в его telegram-канале.
По словам главы города, так было выполнено поручение президента России Владимира Путина. Мера распространяется только на территории города.
В Губкинском организовали концерт, чтобы собрать деньги для помощи бойцам СВО и их семьям. Мероприятие пройдет 18 февраля в ДК «Нефтяник».
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.