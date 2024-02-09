Общество В городе ЯНАО участники СВО освобождены от уплаты земельного налога 10 февраля 2024 в 02:05 Размер текста - 17 + Участники СВО из Губкинского и семьи освобождены от некоторых налогов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) участников СВО и их семьи освободили от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко. «На очередном заседании городской Думы приняли решения, которые предусматривают освобождение с 1 января 2023 года участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц», — написал Бандурко. Заявление было сделано в его telegram-канале. По словам главы города, так было выполнено поручение президента России Владимира Путина. Мера распространяется только на территории города. В Губкинском организовали концерт, чтобы собрать деньги для помощи бойцам СВО и их семьям. Мероприятие пройдет 18 февраля в ДК «Нефтяник». В Губкинском (ЯНАО) участников СВО и их семьи освободили от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко. «На очередном заседании городской Думы приняли решения, которые предусматривают освобождение с 1 января 2023 года участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц», — написал Бандурко. Заявление было сделано в его telegram-канале. По словам главы города, так было выполнено поручение президента России Владимира Путина. Мера распространяется только на территории города. В Губкинском организовали концерт, чтобы собрать деньги для помощи бойцам СВО и их семьям. Мероприятие пройдет 18 февраля в ДК «Нефтяник». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям