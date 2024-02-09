09 февраля 2024
08 февраля 2024

В городе ЯНАО участники СВО освобождены от уплаты земельного налога

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Тюмень, купюры, оплата, деньги
Участники СВО из Губкинского и семьи освобождены от некоторых налогов Фото:

В Губкинском (ЯНАО) участников СВО и их семьи освободили от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко.

«На очередном заседании городской Думы приняли решения, которые предусматривают освобождение с 1 января 2023 года участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц», — написал Бандурко. Заявление было сделано в его telegram-канале.

По словам главы города, так было выполнено поручение президента России Владимира Путина. Мера распространяется только на территории города.

В Губкинском организовали концерт, чтобы собрать деньги для помощи бойцам СВО и их семьям. Мероприятие пройдет 18 февраля в ДК «Нефтяник».

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В Губкинском (ЯНАО) участников СВО и их семьи освободили от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко. «На очередном заседании городской Думы приняли решения, которые предусматривают освобождение с 1 января 2023 года участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц», — написал Бандурко. Заявление было сделано в его telegram-канале. По словам главы города, так было выполнено поручение президента России Владимира Путина. Мера распространяется только на территории города. В Губкинском организовали концерт, чтобы собрать деньги для помощи бойцам СВО и их семьям. Мероприятие пройдет 18 февраля в ДК «Нефтяник».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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