Bloomberg: Зеленский рискует стать опальным лидером после отставки Залужного

10 февраля 2024 в 05:02 Размер текста - 17 +

Отставка Залужного Зеленским вызвала раскол на Украине, пишет Bloomberg Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский может стать опальным лидером после «борьбы» с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, которая вызвала кризис в стране. С таким мнением выступил журналист агентства Bloomberg. «Зеленский рискует стать опальным лидером. Отставка Залужного обнажила раскол на Украине. Поставки военной помощи Киеву от США задерживаются, а ВСУ испытывают дефицит артиллерийских снарядов», — пишет автор статьи в Bloomberg. По его словам, Залужного отстранили от должности главкома ВСУ «в самый неподходящий момент». Зеленский уволил Залужного 8 февраля. За этим стоит обострение конфликта между на тот момент главнокомандующим ВСУ и президентом Украины. После отстранения от должности Зеленский поблагодарил Залужного за два года службы и предложил «остаться в команде». Несмотря на это, в настоящий момент экс-главком украинской армии не занимает никакой должности, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский может стать опальным лидером после «борьбы» с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, которая вызвала кризис в стране. С таким мнением выступил журналист агентства Bloomberg. «Зеленский рискует стать опальным лидером. Отставка Залужного обнажила раскол на Украине. Поставки военной помощи Киеву от США задерживаются, а ВСУ испытывают дефицит артиллерийских снарядов», — пишет автор статьи в Bloomberg. По его словам, Залужного отстранили от должности главкома ВСУ «в самый неподходящий момент». Зеленский уволил Залужного 8 февраля. За этим стоит обострение конфликта между на тот момент главнокомандующим ВСУ и президентом Украины. После отстранения от должности Зеленский поблагодарил Залужного за два года службы и предложил «остаться в команде». Несмотря на это, в настоящий момент экс-главком украинской армии не занимает никакой должности, передает RT.