09 февраля 2024

Bloomberg: Зеленский рискует стать опальным лидером после отставки Залужного

© Служба новостей «URA.RU»
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Отставка Залужного Зеленским вызвала раскол на Украине, пишет Bloomberg Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский может стать опальным лидером после «борьбы» с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, которая вызвала кризис в стране. С таким мнением выступил журналист агентства Bloomberg.

«Зеленский рискует стать опальным лидером. Отставка Залужного обнажила раскол на Украине. Поставки военной помощи Киеву от США задерживаются, а ВСУ испытывают дефицит артиллерийских снарядов», — пишет автор статьи в Bloomberg. По его словам, Залужного отстранили от должности главкома ВСУ «в самый неподходящий момент».

Зеленский уволил Залужного 8 февраля. За этим стоит обострение конфликта между на тот момент главнокомандующим ВСУ и президентом Украины. После отстранения от должности Зеленский поблагодарил Залужного за два года службы и предложил «остаться в команде». Несмотря на это, в настоящий момент экс-главком украинской армии не занимает никакой должности, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский может стать опальным лидером после «борьбы» с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, которая вызвала кризис в стране. С таким мнением выступил журналист агентства Bloomberg. «Зеленский рискует стать опальным лидером. Отставка Залужного обнажила раскол на Украине. Поставки военной помощи Киеву от США задерживаются, а ВСУ испытывают дефицит артиллерийских снарядов», — пишет автор статьи в Bloomberg. По его словам, Залужного отстранили от должности главкома ВСУ «в самый неподходящий момент». Зеленский уволил Залужного 8 февраля. За этим стоит обострение конфликта между на тот момент главнокомандующим ВСУ и президентом Украины. После отстранения от должности Зеленский поблагодарил Залужного за два года службы и предложил «остаться в команде». Несмотря на это, в настоящий момент экс-главком украинской армии не занимает никакой должности, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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