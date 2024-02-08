Зеленский предложил Залужному «оставаться в команде»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главкома ВСУ Валерия Залужного за два года совместной службы и предложил «остаться в команде». Об этом глава Украины написал в своем telegram-канале.

«Время для такого обновления — именно сейчас. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины», — написал Владимир Зеленский, отметив, что предложил Залужному и дальше быть в команде.

Конфликт между Зеленским и Залужным обострился после провала контрнаступления. Подробнее о его истории — в материале URA.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главкома ВСУ Валерия Залужного за два года совместной службы и предложил «остаться в команде». Об этом глава Украины написал в своем telegram-канале. «Время для такого обновления — именно сейчас. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины», — написал Владимир Зеленский, отметив, что предложил Залужному и дальше быть в команде. Конфликт между Зеленским и Залужным обострился после провала контрнаступления. Подробнее о его истории — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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