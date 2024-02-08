Зеленский предложил Залужному «оставаться в команде»

08 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главкома ВСУ Валерия Залужного за два года совместной службы и предложил «остаться в команде». Об этом глава Украины написал в своем telegram-канале. «Время для такого обновления — именно сейчас. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины», — написал Владимир Зеленский, отметив, что предложил Залужному и дальше быть в команде. Конфликт между Зеленским и Залужным обострился после провала контрнаступления. Подробнее о его истории — в материале URA.RU.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главкома ВСУ Валерия Залужного за два года совместной службы и предложил «остаться в команде». Об этом глава Украины написал в своем telegram-канале. «Время для такого обновления — именно сейчас. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины», — написал Владимир Зеленский, отметив, что предложил Залужному и дальше быть в команде. Конфликт между Зеленским и Залужным обострился после провала контрнаступления. Подробнее о его истории — в материале URA.RU.