Зеленский предложил Залужному «оставаться в команде»

Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главкома ВСУ Валерия Залужного за два года совместной службы и предложил «остаться в команде». Об этом глава Украины написал в своем telegram-канале.
«Время для такого обновления — именно сейчас. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины», — написал Владимир Зеленский, отметив, что предложил Залужному и дальше быть в команде.
Конфликт между Зеленским и Залужным обострился после провала контрнаступления. Подробнее о его истории — в материале URA.RU.
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