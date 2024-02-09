Синоптики пообещали солнечные и теплые выходные в Тюмени

В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля температура воздуха днем в Тюмени составит 12-13 градусов мороза, а на небе будет малооблачно. Такие данные соответствуют прогнозу сервиса Gismeteo.
«Суббота, 10 февраля: температура воздуха днем -12 градусов, малооблачно, без осадков. Воскресение, 11 февраля: температура воздуха днем -13 градусов, малооблачно, без осадков», — написано на сайте.
При этом порывы ветра в эти дни будут достигать 10-11 метров в секунду. Ночью ожидается от -16 до -18 градусов.
Теплая и солнечная погода продлится недолго: к жителям Тюмени 14 февраля в День святого Валентина придут морозы до -26 градусов. Также прогнозируется сильный ветер и осадки.
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