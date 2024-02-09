09 февраля 2024

Синоптики пообещали солнечные и теплые выходные в Тюмени

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Ремонт дороги на ул. Мальцева. Курган, снег, солнечная погода, весна, заозерный, день
В выходные в Тюмени будет солнечно и без осадков Фото:

В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля температура воздуха днем в Тюмени составит 12-13 градусов мороза, а на небе будет малооблачно. Такие данные соответствуют прогнозу сервиса Gismeteo.

«Суббота, 10 февраля: температура воздуха днем -12 градусов, малооблачно, без осадков. Воскресение, 11 февраля: температура воздуха днем -13 градусов, малооблачно, без осадков», — написано на сайте.

При этом порывы ветра в эти дни будут достигать 10-11 метров в секунду. Ночью ожидается от -16 до -18 градусов.

Теплая и солнечная погода продлится недолго: к жителям Тюмени 14 февраля в День святого Валентина придут морозы до -26 градусов. Также прогнозируется сильный ветер и осадки.

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В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля температура воздуха днем в Тюмени составит 12-13 градусов мороза, а на небе будет малооблачно. Такие данные соответствуют прогнозу сервиса Gismeteo. «Суббота, 10 февраля: температура воздуха днем -12 градусов, малооблачно, без осадков. Воскресение, 11 февраля: температура воздуха днем -13 градусов, малооблачно, без осадков», — написано на сайте. При этом порывы ветра в эти дни будут достигать 10-11 метров в секунду. Ночью ожидается от -16 до -18 градусов. Теплая и солнечная погода продлится недолго: к жителям Тюмени 14 февраля в День святого Валентина придут морозы до -26 градусов. Также прогнозируется сильный ветер и осадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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