Синоптики пообещали солнечные и теплые выходные в Тюмени

10 февраля 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

В выходные в Тюмени будет солнечно и без осадков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля температура воздуха днем в Тюмени составит 12-13 градусов мороза, а на небе будет малооблачно. Такие данные соответствуют прогнозу сервиса Gismeteo. «Суббота, 10 февраля: температура воздуха днем -12 градусов, малооблачно, без осадков. Воскресение, 11 февраля: температура воздуха днем -13 градусов, малооблачно, без осадков», — написано на сайте. При этом порывы ветра в эти дни будут достигать 10-11 метров в секунду. Ночью ожидается от -16 до -18 градусов. Теплая и солнечная погода продлится недолго: к жителям Тюмени 14 февраля в День святого Валентина придут морозы до -26 градусов. Также прогнозируется сильный ветер и осадки.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля температура воздуха днем в Тюмени составит 12-13 градусов мороза, а на небе будет малооблачно. Такие данные соответствуют прогнозу сервиса Gismeteo. «Суббота, 10 февраля: температура воздуха днем -12 градусов, малооблачно, без осадков. Воскресение, 11 февраля: температура воздуха днем -13 градусов, малооблачно, без осадков», — написано на сайте. При этом порывы ветра в эти дни будут достигать 10-11 метров в секунду. Ночью ожидается от -16 до -18 градусов. Теплая и солнечная погода продлится недолго: к жителям Тюмени 14 февраля в День святого Валентина придут морозы до -26 градусов. Также прогнозируется сильный ветер и осадки.