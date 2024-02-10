The Times: новый главком ВСУ готов жертвовать большим количеством жизней

10 февраля 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Украинский офицер назвал Алесандра Сырского мясником Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый главком ВСУ Александр Сырский будет жертвовать большим количеством жизней украинских солдат. Об этом сообщили в газете The Times. Украинский офицер отметил, что Сырский будет искать новые возможности для атаки. «Сырский пытался развеять опасения, что он пожертвует украинскими солдатами после того, как возглавил дорогостоящую битву за Бахмут (Артемовск — прим. URA.RU). <…> Александр Сырский, новый главнокомандующий Украины, будет более агрессивным лидером, готовым пожертвовать большим количеством людей ради территории», — говорится в материале. Украинский офицер военной разведки, который участвовал в боях под Артемовском и Работино, заявил, что Сырский «любит мясо». «Но прежний [командующий Валерий Залужный] был слишком статичен. Сырский будет искать новые возможности для атаки», — добавил он. Александр Сырский получил должность главкома ВСУ 8 февраля. Он пришел на место главнокомандующего Валерия Залужного. Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ называют главкома Сырского «мясником» и «генералом 200». Прозвище он получил за страшные и абсолютно ненужные потери украинской армии под Артемовском, передает телеканал 360.

Новый главком ВСУ Александр Сырский будет жертвовать большим количеством жизней украинских солдат. Об этом сообщили в газете The Times. Украинский офицер отметил, что Сырский будет искать новые возможности для атаки. «Сырский пытался развеять опасения, что он пожертвует украинскими солдатами после того, как возглавил дорогостоящую битву за Бахмут (Артемовск — прим. URA.RU). <…> Александр Сырский, новый главнокомандующий Украины, будет более агрессивным лидером, готовым пожертвовать большим количеством людей ради территории», — говорится в материале. Украинский офицер военной разведки, который участвовал в боях под Артемовском и Работино, заявил, что Сырский «любит мясо». «Но прежний [командующий Валерий Залужный] был слишком статичен. Сырский будет искать новые возможности для атаки», — добавил он. Александр Сырский получил должность главкома ВСУ 8 февраля. Он пришел на место главнокомандующего Валерия Залужного. Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ называют главкома Сырского «мясником» и «генералом 200». Прозвище он получил за страшные и абсолютно ненужные потери украинской армии под Артемовском, передает телеканал 360.