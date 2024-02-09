09 февраля 2024

Свердловские семена используются больше других по всей России

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Сев ячменя ООО Бородулинское . Свердловская область , сельское хозяйство свердловской области, сеялка, агро, сельское хозяйство, трактор в поле, сев, сев ячменя
В Свердловской области собственными семенами засеивают больше половины зерновых полей Фото:

Семена, созданные уральскими селекционерами, стали лидерами по площади засевов в стране. Речь идет о ячмене сорта «Памяти Чепелева» и пшеницы сорта «Ирень». Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Семена уральской селекции успешно возделываются на более чем 1,8 миллиона гектаров в 58 регионах страны. В Свердловской области семенами местной селекции ежегодно засеивается более половины зерновых полей, в том числе пшеницей — более 49%, ячменем — 30%, и овсом — около 70% злаковых полей региона», — передает слова министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анны Кузнецовой ДИП.

Об объемах использования семян и аграрных успехах политики рассказали на стенде Свердловской области на выставке «Россия» в Москве. Также аграрии подчеркнули, что на одном из крупнейших инвестпроектов региона — комбинате «Тепличное» — в 2023 году вырастили больше 25 тысяч тонн овощей.

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Семена, созданные уральскими селекционерами, стали лидерами по площади засевов в стране. Речь идет о ячмене сорта «Памяти Чепелева» и пшеницы сорта «Ирень». Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области (ДИП). «Семена уральской селекции успешно возделываются на более чем 1,8 миллиона гектаров в 58 регионах страны. В Свердловской области семенами местной селекции ежегодно засеивается более половины зерновых полей, в том числе пшеницей — более 49%, ячменем — 30%, и овсом — около 70% злаковых полей региона», — передает слова министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анны Кузнецовой ДИП. Об объемах использования семян и аграрных успехах политики рассказали на стенде Свердловской области на выставке «Россия» в Москве. Также аграрии подчеркнули, что на одном из крупнейших инвестпроектов региона — комбинате «Тепличное» — в 2023 году вырастили больше 25 тысяч тонн овощей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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