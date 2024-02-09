09 февраля 2024

Бригада мусоровоза спасла троих детей из горящего дома в Свердловской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети рассказали, что в горящем доме был еще один ребенок, но найти его не удалось Фото:

Бригада мусоровоза «Спецавтобазы» спасла троих детей из горящего дома в селе Ильинском Свердловской области. Водитель Сергей Сергеев и его напарник, увидев пожар, побежали к горящему зданию и вытащили оттуда трех детей, сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

«Забежав в дом, водитель и его напарник обнаружили троих детей, всех их они вытащили из горящего здания и усадили в кабину мусоровоза, чтобы дождаться приезда сотрудников МЧС и скорой помощи», — отметили в пресс-службе «Спецавтобазы». Позже дети рассказали, что в доме был и четвертый ребенок, но экипажу мусоровоза найти его не удалось.

Родителей на момент пожара в доме не было. На место происшествия прибыли три пожарные машины, газовые службы и медики, которым передали детей.

В региональном МЧС рассказали URA.RU, что в результате пожара пострадали два человека. Также в ходе тушения пожара был найден один погибший. Причины возгорания устанавливаются.

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Бригада мусоровоза «Спецавтобазы» спасла троих детей из горящего дома в селе Ильинском Свердловской области. Водитель Сергей Сергеев и его напарник, увидев пожар, побежали к горящему зданию и вытащили оттуда трех детей, сообщили URA.RU в пресс-службе организации. «Забежав в дом, водитель и его напарник обнаружили троих детей, всех их они вытащили из горящего здания и усадили в кабину мусоровоза, чтобы дождаться приезда сотрудников МЧС и скорой помощи», — отметили в пресс-службе «Спецавтобазы». Позже дети рассказали, что в доме был и четвертый ребенок, но экипажу мусоровоза найти его не удалось. Родителей на момент пожара в доме не было. На место происшествия прибыли три пожарные машины, газовые службы и медики, которым передали детей. В региональном МЧС рассказали URA.RU, что в результате пожара пострадали два человека. Также в ходе тушения пожара был найден один погибший. Причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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