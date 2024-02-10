Генсек НАТО призвал вооружаться и готовиться к войне с РФ на десятилетия

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Йенс Столтенберг сообщил, что лучшая оборона для НАТО — это поддержка Украине Фото:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного блока готовиться к конфликту с РФ и наращивать боевой потенциал. По его словам, конфронтация может длиться десятилетиями.

«НАТО не ищет войны с Россией… Но мы должны вооружаться для возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — заявил Столтенберг в беседе изданию Welt. По его словам, на данный момент лучшая оборона — это помощь Украине и вложения в войска НАТО.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что конфликт России и НАТО может произойти в ближайшие три-пять лет, передает телеканал 360. Немецкое издание Bild отметило, что Германия готовится к вероятной войне с Россией.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного блока готовиться к конфликту с РФ и наращивать боевой потенциал. По его словам, конфронтация может длиться десятилетиями. «НАТО не ищет войны с Россией… Но мы должны вооружаться для возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — заявил Столтенберг в беседе изданию Welt. По его словам, на данный момент лучшая оборона — это помощь Украине и вложения в войска НАТО. Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что конфликт России и НАТО может произойти в ближайшие три-пять лет, передает телеканал 360. Немецкое издание Bild отметило, что Германия готовится к вероятной войне с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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