Генсек НАТО призвал вооружаться и готовиться к войне с РФ на десятилетия

10 февраля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг сообщил, что лучшая оборона для НАТО — это поддержка Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного блока готовиться к конфликту с РФ и наращивать боевой потенциал. По его словам, конфронтация может длиться десятилетиями. «НАТО не ищет войны с Россией… Но мы должны вооружаться для возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — заявил Столтенберг в беседе изданию Welt. По его словам, на данный момент лучшая оборона — это помощь Украине и вложения в войска НАТО. Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что конфликт России и НАТО может произойти в ближайшие три-пять лет, передает телеканал 360. Немецкое издание Bild отметило, что Германия готовится к вероятной войне с Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного блока готовиться к конфликту с РФ и наращивать боевой потенциал. По его словам, конфронтация может длиться десятилетиями. «НАТО не ищет войны с Россией… Но мы должны вооружаться для возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — заявил Столтенберг в беседе изданию Welt. По его словам, на данный момент лучшая оборона — это помощь Украине и вложения в войска НАТО. Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что конфликт России и НАТО может произойти в ближайшие три-пять лет, передает телеканал 360. Немецкое издание Bild отметило, что Германия готовится к вероятной войне с Россией.