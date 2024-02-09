Пермяки встретили выходной день на лыжах
В Пермском крае тысячи жителей приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России — 2024». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Эту морозную субботу жители Пермского края встретили на лыжах. На старты большого праздника спорта „Лыжня России-2024“ вышли 10 тысяч человек», — рассказал в посте Махонин.
Глава региона подчеркнул, что в Перми в забеге на два километра поучаствовали сразу пять семей из пяти человек. Он добавил, что спорт объединяет людей.
Десять тысяч пермяков приняли участие в спортивном празднике «Лыжня России — 2024»
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