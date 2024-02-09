09 февраля 2024

Тысячи пермяков вышли на «Лыжню России — 2024». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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"Лыжня России - 2020". Нижний Тагил, лыжня россии, зимние виды спорта, лыжи, массовый спорт, лыжный забег
Пермяки встретили выходной день на лыжах Фото:

В Пермском крае тысячи жителей приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России — 2024». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Эту морозную субботу жители Пермского края встретили на лыжах. На старты большого праздника спорта „Лыжня России-2024“ вышли 10 тысяч человек», — рассказал в посте Махонин.

Глава региона подчеркнул, что в Перми в забеге на два километра поучаствовали сразу пять семей из пяти человек. Он добавил, что спорт объединяет людей.

Десять тысяч пермяков приняли участие в спортивном празднике "Лыжня России - 2024"
Десять тысяч пермяков приняли участие в спортивном празднике «Лыжня России — 2024»
Фото:

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В Пермском крае тысячи жителей приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России — 2024». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Эту морозную субботу жители Пермского края встретили на лыжах. На старты большого праздника спорта „Лыжня России-2024“ вышли 10 тысяч человек», — рассказал в посте Махонин. Глава региона подчеркнул, что в Перми в забеге на два километра поучаствовали сразу пять семей из пяти человек. Он добавил, что спорт объединяет людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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