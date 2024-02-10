Из-за обстрела ВСУ трое человек в Белгородской области получили ранения

В результате обстрела ВСУ хутора Понуры Грайворонского городского округа Белгородской области трое человек получили ранения. Их везут в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков в Telegram.
Он уточнил, что пострадавшим оказывается помощь. Также был поврежден экскаватор.
10 февраля ВСУ также атаковали беспилотниками Брянскую область. Их перехватила система противовоздушной обороны.
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