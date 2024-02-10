Из-за обстрела ВСУ трое человек в Белгородской области получили ранения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Пострадавшим оказывается помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела ВСУ хутора Понуры Грайворонского городского округа Белгородской области трое человек получили ранения. Их везут в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков в Telegram.

Он уточнил, что пострадавшим оказывается помощь. Также был поврежден экскаватор.

10 февраля ВСУ также атаковали беспилотниками Брянскую область. Их перехватила система противовоздушной обороны.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате обстрела ВСУ хутора Понуры Грайворонского городского округа Белгородской области трое человек получили ранения. Их везут в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков в Telegram. Он уточнил, что пострадавшим оказывается помощь. Также был поврежден экскаватор. 10 февраля ВСУ также атаковали беспилотниками Брянскую область. Их перехватила система противовоздушной обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...