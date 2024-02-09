ПВО перехватила три беспилотника над Брянской областью

10 февраля 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что три дрона были сбиты над Брянской областью Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ночью предприняли попытку атаковать Брянскую область с помощью трех беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее губернатор области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО ликвидировали беспилотник-разведчик под Брянском, передает телеканал 360. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

ВСУ ночью предприняли попытку атаковать Брянскую область с помощью трех беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее губернатор области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО ликвидировали беспилотник-разведчик под Брянском, передает телеканал 360. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.