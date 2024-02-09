ПВО перехватила три беспилотника над Брянской областью

В Минобороны РФ сообщили, что три дрона были сбиты над Брянской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ ночью предприняли попытку атаковать Брянскую область с помощью трех беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее губернатор области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО ликвидировали беспилотник-разведчик под Брянском, передает телеканал 360. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.
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