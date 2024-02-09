09 февраля 2024

ПВО перехватила три беспилотника над Брянской областью

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В Минобороны РФ сообщили, что три дрона были сбиты над Брянской областью Фото:
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ВСУ ночью предприняли попытку атаковать Брянскую область с помощью трех беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее губернатор области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО ликвидировали беспилотник-разведчик под Брянском, передает телеканал 360. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

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ВСУ ночью предприняли попытку атаковать Брянскую область с помощью трех беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее губернатор области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО ликвидировали беспилотник-разведчик под Брянском, передает телеканал 360. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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