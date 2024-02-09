В Челябинске задержали директора фирмы

В Челябинске задержали подставного директора фирмы, который помог украсть один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«… подозреваемый являлся подставным лицом, не имеющим цели осуществлять предпринимательскую деятельность. В результате противоправной деятельности было переведено более одного миллиона рублей», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Поставной директор фирмы открыл от своего имени банковские счета с системой дистанционного обслуживания. Электронные ключи за вознаграждение он передал третьим лицам. Они вывели средства на другой счет.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают остальных участников преступления.
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