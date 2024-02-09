09 февраля 2024

В Челябинске задержали директора фирмы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, пистолет, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, конвой
Директор фирмы передал электронные ключи третьим лицам Фото:

В Челябинске задержали подставного директора фирмы, который помог украсть один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«… подозреваемый являлся подставным лицом, не имеющим цели осуществлять предпринимательскую деятельность. В результате противоправной деятельности было переведено более одного миллиона рублей», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Поставной директор фирмы открыл от своего имени банковские счета с системой дистанционного обслуживания. Электронные ключи за вознаграждение он передал третьим лицам. Они вывели средства на другой счет.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают остальных участников преступления.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске задержали подставного директора фирмы, который помог украсть один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «… подозреваемый являлся подставным лицом, не имеющим цели осуществлять предпринимательскую деятельность. В результате противоправной деятельности было переведено более одного миллиона рублей», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Поставной директор фирмы открыл от своего имени банковские счета с системой дистанционного обслуживания. Электронные ключи за вознаграждение он передал третьим лицам. Они вывели средства на другой счет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают остальных участников преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...