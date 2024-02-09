09 февраля 2024

В Перми с десятого этажа упала обнаженная девушка

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели девушки в Перми Фото:

В Кировском районе Перми в ночь на 10 февраля выпала из окна десятого этажа и разбилась насмерть обнаженная девушка. Информацию об этом подтвердили в управлении Следственного комитета России по Пермскому краю.

«Девушка, выпавшая из окна десятого этажа в Перми, была совершеннолетней. По факту происшествия проводится проверка», — передает «perm.aif.ru» со ссылкой на данные представителей СКР.

По данным очевидцев, тело девушки обнаружили у многоэтажки на улице Калинина, 64а. Фотографии с места происшествия появились в пермских пабликах.

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В Кировском районе Перми в ночь на 10 февраля выпала из окна десятого этажа и разбилась насмерть обнаженная девушка. Информацию об этом подтвердили в управлении Следственного комитета России по Пермскому краю. «Девушка, выпавшая из окна десятого этажа в Перми, была совершеннолетней. По факту происшествия проводится проверка», — передает «perm.aif.ru» со ссылкой на данные представителей СКР. По данным очевидцев, тело девушки обнаружили у многоэтажки на улице Калинина, 64а. Фотографии с места происшествия появились в пермских пабликах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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