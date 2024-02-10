Украинские военные напали на гражданские катера РФ в Черном море

Вооруженные силы Украины пытались атаковать российские гражданские суда в акватории Черного моря с помощью беспилотных катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Вечером 9 февраля 2024 года киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Уточняется, что украинские силы пытались атаковать с помощью беспилотных катеров.
В министерстве уточнили, что для отражения атаки задействовали патрульные корабли и авиация. При этом один из катеров ВСУ был уничтожен посредством артиллерии, а остальные подавили с помощью радиоэлектронной борьбы.
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