Украинские военные напали на гражданские катера РФ в Черном море

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Минобороны сообщило об уничтоженных катерах ВСУ в Черном море Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытались атаковать российские гражданские суда в акватории Черного моря с помощью беспилотных катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Вечером 9 февраля 2024 года киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Уточняется, что украинские силы пытались атаковать с помощью беспилотных катеров.

В министерстве уточнили, что для отражения атаки задействовали патрульные корабли и авиация. При этом один из катеров ВСУ был уничтожен посредством артиллерии, а остальные подавили с помощью радиоэлектронной борьбы.

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать российские гражданские суда в акватории Черного моря с помощью беспилотных катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Вечером 9 февраля 2024 года киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Уточняется, что украинские силы пытались атаковать с помощью беспилотных катеров. В министерстве уточнили, что для отражения атаки задействовали патрульные корабли и авиация. При этом один из катеров ВСУ был уничтожен посредством артиллерии, а остальные подавили с помощью радиоэлектронной борьбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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