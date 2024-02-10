Россия нанесла более 30 ударов высокоточным оружием по ВПК Украины

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел, stock
ВС России нанесли 31 удар по украинскому ВПК Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли более 30 ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины с 4 по 10 февраля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В период с 4 по 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в оборонном ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале министерства.

В Минобороны уточнили, что РФ поразила предприятия, производящие и обслуживающие самолеты ВСУ, разведывательные дроны, а также беспилотные катера и ракетные комплексы снаряды для РСЗО. Кроме того, были нанесены удары по точкам скопления иностранных наемников.

Ранее польские СМИ сообщали, что армия РФ ударила по военным заводам в Киеве и уничтожила дорогостоящее оружие ВСУ. Там уточнили, что поставленные Западом системы ПВО не смогли полностью отразить российскую атаку.

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Вооруженные силы (ВС) России нанесли более 30 ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины с 4 по 10 февраля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В период с 4 по 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в оборонном ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале министерства. В Минобороны уточнили, что РФ поразила предприятия, производящие и обслуживающие самолеты ВСУ, разведывательные дроны, а также беспилотные катера и ракетные комплексы снаряды для РСЗО. Кроме того, были нанесены удары по точкам скопления иностранных наемников. Ранее польские СМИ сообщали, что армия РФ ударила по военным заводам в Киеве и уничтожила дорогостоящее оружие ВСУ. Там уточнили, что поставленные Западом системы ПВО не смогли полностью отразить российскую атаку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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