Россия нанесла более 30 ударов высокоточным оружием по ВПК Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли более 30 ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины с 4 по 10 февраля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В период с 4 по 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины», —
В Минобороны уточнили, что РФ поразила предприятия, производящие и обслуживающие самолеты ВСУ, разведывательные дроны, а также беспилотные катера и ракетные комплексы снаряды для РСЗО. Кроме того, были нанесены удары по точкам скопления иностранных наемников.
Ранее польские СМИ сообщали, что армия РФ ударила по военным заводам в Киеве и уничтожила дорогостоящее оружие ВСУ. Там уточнили, что поставленные Западом системы ПВО не смогли полностью отразить российскую атаку.
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