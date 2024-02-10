На Уралмаше пропал свет. Видео

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Объекты комбината "Святогор" в районе Шемурского хребта. Свердловская область, электрощиток, пульт управления, напряжение, лампочки, электричество, панель управления, управление, кнопочки, пульт запуска
Электричество отключили из-за локального нарушения в распределительной сети Фото:

В екатеринбургском микрорайоне Уралмаш вечером 10 февраля пропало электричество. Информация об этом появилась в соцсетях.

«На Уралмаше в субботний вечер отключили электричество. Свет пропал в домах на Бакинских Комиссаров, Кировградской и Орджоникидзе. Уличное освещение тоже пропало», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

В «Россети Урал» URA.RU рассказали, что связано это с локальным нарушением в распределительной сети. «Части жителям энергетики вернули свет в дома в первые полчаса. Электроснабжение социально-значимых объектов было восстановлено также максимально оперативно. В 21:48 все клиенты нескольких улиц Уралмаша были запитаны в полном объеме», — сказано в сообщении.

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В екатеринбургском микрорайоне Уралмаш вечером 10 февраля пропало электричество. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Уралмаше в субботний вечер отключили электричество. Свет пропал в домах на Бакинских Комиссаров, Кировградской и Орджоникидзе. Уличное освещение тоже пропало», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». В «Россети Урал» URA.RU рассказали, что связано это с локальным нарушением в распределительной сети. «Части жителям энергетики вернули свет в дома в первые полчаса. Электроснабжение социально-значимых объектов было восстановлено также максимально оперативно. В 21:48 все клиенты нескольких улиц Уралмаша были запитаны в полном объеме», — сказано в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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