На Уралмаше пропал свет. Видео

10 февраля 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Электричество отключили из-за локального нарушения в распределительной сети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском микрорайоне Уралмаш вечером 10 февраля пропало электричество. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Уралмаше в субботний вечер отключили электричество. Свет пропал в домах на Бакинских Комиссаров, Кировградской и Орджоникидзе. Уличное освещение тоже пропало», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». В «Россети Урал» URA.RU рассказали, что связано это с локальным нарушением в распределительной сети. «Части жителям энергетики вернули свет в дома в первые полчаса. Электроснабжение социально-значимых объектов было восстановлено также максимально оперативно. В 21:48 все клиенты нескольких улиц Уралмаша были запитаны в полном объеме», — сказано в сообщении.

В екатеринбургском микрорайоне Уралмаш вечером 10 февраля пропало электричество. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Уралмаше в субботний вечер отключили электричество. Свет пропал в домах на Бакинских Комиссаров, Кировградской и Орджоникидзе. Уличное освещение тоже пропало», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». В «Россети Урал» URA.RU рассказали, что связано это с локальным нарушением в распределительной сети. «Части жителям энергетики вернули свет в дома в первые полчаса. Электроснабжение социально-значимых объектов было восстановлено также максимально оперативно. В 21:48 все клиенты нескольких улиц Уралмаша были запитаны в полном объеме», — сказано в сообщении.