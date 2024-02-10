Колеса машины полностью уходят под воду (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 10 февраля произошла коммунальная авария, в результате которой затопило Московский тракт. Информация об этом появилась в соцсетях.
«На Московском тракте коммунальная авария. Автомобилисты проезжают участок дороги с трудом. Из-за пара ничего не видно», — передает «4 канал». В тексте отмечается, что колеса у машин полностью уходят под воду.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Водоканал». Ответ ожидается.
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