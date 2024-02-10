В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу. Видео

10 февраля 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Колеса машины полностью уходят под воду (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 10 февраля произошла коммунальная авария, в результате которой затопило Московский тракт. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Московском тракте коммунальная авария. Автомобилисты проезжают участок дороги с трудом. Из-за пара ничего не видно», — передает «4 канал». В тексте отмечается, что колеса у машин полностью уходят под воду. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Водоканал». Ответ ожидается.

В Екатеринбурге вечером 10 февраля произошла коммунальная авария, в результате которой затопило Московский тракт. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Московском тракте коммунальная авария. Автомобилисты проезжают участок дороги с трудом. Из-за пара ничего не видно», — передает «4 канал». В тексте отмечается, что колеса у машин полностью уходят под воду. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Водоканал». Ответ ожидается.