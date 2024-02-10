В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу. Видео

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Колеса машины полностью уходят под воду (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 10 февраля произошла коммунальная авария, в результате которой затопило Московский тракт. Информация об этом появилась в соцсетях.

«На Московском тракте коммунальная авария. Автомобилисты проезжают участок дороги с трудом. Из-за пара ничего не видно», — передает «4 канал». В тексте отмечается, что колеса у машин полностью уходят под воду.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Водоканал». Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге вечером 10 февраля произошла коммунальная авария, в результате которой затопило Московский тракт. Информация об этом появилась в соцсетях. «На Московском тракте коммунальная авария. Автомобилисты проезжают участок дороги с трудом. Из-за пара ничего не видно», — передает «4 канал». В тексте отмечается, что колеса у машин полностью уходят под воду. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Водоканал». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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