Водитель иномарки сбил 12-летнего ребенка в Екатеринбурге. Фото

10 февраля 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Авария произошла днем 10 февраля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Фучика, 1 водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «В Екатеринбурге автомобиль сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло сегодня днем на улице Фучика, 1. За рулем иномарки находился 24-летний житель Екатеринбурга», — сказано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что водительский стаж автолюбителя — один год. За это время он восемь раз привлекался к административной ответственности. Фото: telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга»

В Екатеринбурге на улице Фучика, 1 водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «В Екатеринбурге автомобиль сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло сегодня днем на улице Фучика, 1. За рулем иномарки находился 24-летний житель Екатеринбурга», — сказано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что водительский стаж автолюбителя — один год. За это время он восемь раз привлекался к административной ответственности.