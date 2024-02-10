Водитель иномарки сбил 12-летнего ребенка в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Авария произошла днем 10 февраля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Фучика, 1 водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

«В Екатеринбурге автомобиль сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло сегодня днем на улице Фучика, 1. За рулем иномарки находился 24-летний житель Екатеринбурга», — сказано в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что водительский стаж автолюбителя — один год. За это время он восемь раз привлекался к административной ответственности.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Фучика, 1 водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «В Екатеринбурге автомобиль сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло сегодня днем на улице Фучика, 1. За рулем иномарки находился 24-летний житель Екатеринбурга», — сказано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что водительский стаж автолюбителя — один год. За это время он восемь раз привлекался к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...