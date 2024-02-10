Авария произошла днем 10 февраля (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Фучика, 1 водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
«В Екатеринбурге автомобиль сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло сегодня днем на улице Фучика, 1. За рулем иномарки находился 24-летний житель Екатеринбурга», — сказано в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что водительский стаж автолюбителя — один год. За это время он восемь раз привлекался к административной ответственности.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.