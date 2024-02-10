«Коммерсант Прикамье»: в Перми задержали экс-журналистку Балякину

11 февраля 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

Общественницу уже обвиняли в растрате средств и приговаривали к сроку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшую журналистку и общественницу из Чайковского Пермского края Наталью Балякину задержали. Об этом сообщают источники. «В ее квартирах в Чайковском и Перми прошли обыски. Журналистку задержали вчера вечером, ночь она провела в изоляторе временного содержания», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники. Пермская активистка Оксана Асауленко написала в своем telegram-канале, что задержание Балякиной якобы подтвердила ее дочь. Уточняется, что женщина уехала 8 февраля в Чайковский на встречу и перестала выходить на связь, а к ее дочерям пришли с обыском. Судебное заседание назначено на вторник. Наталья Балякина была редактором частной газеты «Чайковские ведомости», в 2007 году она получила медаль Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и диплом «За журналистику как поступок». В 2015 году ее признали виновной в растрате средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания». Суд установил, что общественница похитила 751 тысячу рублей со счетов общества и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. В 2017 году Балякина вышла по УДО.

Бывшую журналистку и общественницу из Чайковского Пермского края Наталью Балякину задержали. Об этом сообщают источники. «В ее квартирах в Чайковском и Перми прошли обыски. Журналистку задержали вчера вечером, ночь она провела в изоляторе временного содержания», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники. Пермская активистка Оксана Асауленко написала в своем telegram-канале, что задержание Балякиной якобы подтвердила ее дочь. Уточняется, что женщина уехала 8 февраля в Чайковский на встречу и перестала выходить на связь, а к ее дочерям пришли с обыском. Судебное заседание назначено на вторник. Наталья Балякина была редактором частной газеты «Чайковские ведомости», в 2007 году она получила медаль Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и диплом «За журналистику как поступок». В 2015 году ее признали виновной в растрате средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания». Суд установил, что общественница похитила 751 тысячу рублей со счетов общества и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. В 2017 году Балякина вышла по УДО.