10 февраля 2024

Военные НАТО провели в Эстонии учения в суровых зимних условиях

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Вооруженные силы Великобритании. stock, зима, военные, нато, наемник, джавелин, javelin,  stock
Свыше 1000 военнослужащих НАТО приняли участие в учениях Фото:

Военные из НАТО прошли в Эстонии ежегодные учения в условиях низких температур. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

«Учения под названием Talvelaager („Зимний лагерь“) прошли на Центральном полигоне эстонских Сил обороны в районе города Тапа, участие в них приняли более одной тысячи человек», — передает портал ERR. Уточняется, что военнослужащими НАТО отрабатывались маневры, которые направлены на проверку подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боев в зимних условиях.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что страны Евросоюза должны иметь военные бюджеты, чтобы обеспечить себя возможностью противостоять угрозе со стороны РФ. Президент США Джо Байден считает, что после достижения целей СВО на территории Украины Россия может представлять угрозу для альянса. При этом президент РФ Владимир Путин не раз заявлял об отсутствии у Москвы интереса воевать с НАТО, передает телеканал 360.

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Военные из НАТО прошли в Эстонии ежегодные учения в условиях низких температур. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR. «Учения под названием Talvelaager („Зимний лагерь“) прошли на Центральном полигоне эстонских Сил обороны в районе города Тапа, участие в них приняли более одной тысячи человек», — передает портал ERR. Уточняется, что военнослужащими НАТО отрабатывались маневры, которые направлены на проверку подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боев в зимних условиях. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что страны Евросоюза должны иметь военные бюджеты, чтобы обеспечить себя возможностью противостоять угрозе со стороны РФ. Президент США Джо Байден считает, что после достижения целей СВО на территории Украины Россия может представлять угрозу для альянса. При этом президент РФ Владимир Путин не раз заявлял об отсутствии у Москвы интереса воевать с НАТО, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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